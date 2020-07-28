Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tespit ettiği ruhsatsız ve uygunsuz ürünlere karşı çeşitli yaptırımlar uyguluyor. Bu kapsamda yapılan 152 denetimde 197 el dezenfektanı ve benzeri ürün denetlendi. Bu ürünlerin 136’sı uygun bulunurken 60’ı teknik düzenlemelere aykırı çıktı. Bir ürün ise tamamen ‘güvensiz’ olarak tespit edildi. Yapılan bu incelemelerde firmalara toplamda 65 bin 972 lira ceza uygulandı. Öte yandan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, koronavirüse karşı iyi geldiğini ima ederek çeşitli ürünler üreten, satan ve tanıtan kişiler ile internet siteleri de yakın takibe aldı. Bu ürünleri satan internet siteleri hakkında para cezaları ve erişim engelleme kararları verildi.