Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sistem, ilk etapta İstanbul Havalimanı’ndaki ICBC Turkey anlaşmalı ödeme noktalarında, ilerleyen dönemde ise turistlerin yaygın olarak ziyaret ettikleri noktalarda kullanılabilecek. Online lansman toplantısında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy “Çinli misafirlerimizin ziyaretlerinin ilk adımlarında bile rahat olmasını sağlayan proje, İGA için güzel bir fark oluşturacak. Günde bir milyardan fazla işlemle WeChat Pay, yeni iş birliği alanları getirecek” dedi.