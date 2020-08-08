Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası verilerine göre, yurt içi yerleşiklerin döviz hesaplarındaki tutar iki haftada 8 milyar 952 milyon dolar arttı ve 212 milyar 920 milyon dolara ulaştı. Son iki haftalık bu artışın neredeyse tamamı, bireysel hesaplardan kaynaklandı. Şahıslardaki döviz miktarı, 131,3 milyar doları buldu. Bu arada rekor kıran döviz hesaplarındaki miktar, yıl başına göre yüzde 10 arttı. Öte yandan altın hesaplarının dolar cinsinden karşılığı, geçen hafta 2,1 milyar dolar yükselişle 28,2 milyar doları buldu.