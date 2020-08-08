Merkez Bankası verilerine göre, yurt içi yerleşiklerin döviz hesaplarındaki tutar iki haftada 8 milyar 952 milyon dolar arttı ve 212 milyar 920 milyon dolara ulaştı. Son iki haftalık bu artışın neredeyse tamamı, bireysel hesaplardan kaynaklandı. Şahıslardaki döviz miktarı, 131,3 milyar doları buldu. Bu arada rekor kıran döviz hesaplarındaki miktar, yıl başına göre yüzde 10 arttı. Öte yandan altın hesaplarının dolar cinsinden karşılığı, geçen hafta 2,1 milyar dolar yükselişle 28,2 milyar doları buldu.
Panik yapanlar dövize koşuyor
08.08.2020 - 03:03 | Son Güncelleme: 08.08.2020 - 03:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Döviz kurlarındaki hareketlilikle birlikte vatandaşların döviz mevduatları hesabında sert yükselişler yaşanıyor.
Etiketler : dolar,dolar artış,
723514 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/723514.aspx
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