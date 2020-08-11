Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve PTT arasında imzalanan iş birliği protokolünün ardından epttavm.com üzerinden satışa çıkarılan “sanat terapi” ürünleri ilgi görmeye devam ediyor. Yaklaşık 28.000 engellinin kaldığı 250’nin üzerinde Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri, projeyle birer sanat terapi merkezlerine dönüşürken ürünler de engelsiz dijital pazarda yerini aldı.

ÜRÜNLER EPTTAVM’DE

Bu ürünlere e-Ticaret sitesi epttavm.com üzerinde yer alan “engelsiz ürünler” sekmesi ya da yine site içerisinde yer alan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü mağazasından ulaşılabiliyor. ePTTAVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile yaptıkları proje kapsamında binlerce engelliye umut olduklarını söyledi. epttavm.com olarak Türkiye’nin tüm sosyal sorunlarında aktif görevler aldıklarına dikkat çeken Çevikoğlu, platformlarının engelli dostu olduğunu anlattı. 2018 yılında “engelsiz ePTTAVM” platformunu kullanıma açarak bu alanda ilk e-ticaret sitesi olduklarını ifade eden Çevikoğlu “Platformumuzda tüm engelleri ortadan kaldırdık. Engelli vatandaşlarımız Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü aracılığıyla ürettikleri ürünleri rahatça satabildikleri gibi rahatça alışverişte yapabilmektedirler. İşitme ve konuşma engeli bulunan vatandaşlarımız için özel olarak uygulamaya aldığımız müşteri hizmetleri çalışmamız ile bu durumdaki vatandaşlarımıza görüntülü olarak danışmanlık hizmeti veriyoruz. Ayrıca engelsiz ePTTAVM üzerinden ticari ürünleri işaret dili ve altyazılı görsellerle paylaşarak engelli bireylerimizin alacakları ürünün özeliklerini detaylarıyla anlatıyoruz. Yine güvenli alışveriş ilkemiz çerçevesinde ödemelerini de rahatça yapabiliyorlar” dedi.

Seramikten meyve sabununa anahtarlıktan nazarlığa onlarca ürün

Engellilerin ekonomik ve sosyal hayata katılımlarını artırmak amacıyla gerçekleştirilen proje ile engellilerin seramik, anahtarlık, nazarlık, meyve sabunu ve süs eşyaları gibi ürettikleri onlarca ürün dijital pazarda yer alıyor. Ayrıca engelliler tarafından üretilen özel ürünler de bulunuyor. Edinilen bilgiye göre üç ayda yapılabilen “kız kardeşler tablosu” ile diğer tablolar vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.