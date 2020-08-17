Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnsan bağırsağında yer alan mikroorganizmaları analiz ederek obezite, diyabet ve kardiyovasküler hastalıklar gibi pek çok soruna kişiye özel sağlık çözümleri geliştiren yerli girişim ENBIOSIS, sahip olduğu gelişmiş yapay zeka algoritması sayesinde biyoteknoloji ihracatı için ilk adımı attı. Şirketten yapılan açıklamaya göre yerli girişim, Silikon Vadisi Merkezli Atomyum'un desteklediği Nutriomex ile imzaladığı iş birliği anlaşması sayesinde Türkiye'de edindiği tecrübeyi ilk olarak Avrupa pazarına sunmaya başladı.

ENBIOSIS'in bu hamlesinin odağında, Türkiye'nin sağlık teknolojileri alanındaki potansiyelini dünyaya göstermek ve daha fazla hastayı kişiselleştirilmiş sağlık çözümleriyle tanıştırmak olduğunu belirten ENBIOSIS kurucusu Ömer Özkan, “Dünya genelinde mikrobiyom alanındaki en gelişmiş yapay zeka algoritmasına sahip şirketlerden biri konumundayız. Türkiye'den sonra yurt dışında da insanların teknolojimizden faydalanacak olması bizi mutlu ediyor.” açıklamasında bulundu.

“Türkiye'nin sağlık teknolojileri alanındaki gücü uluslararası arenada temsil edilecek"

Sağlık teknolojileri alanındaki bilgi ve tecrübe birikimini yurt dışı pazarlarda ticarileştirmeyi hedeflediklerini belirten Ömer Özkan, “Temmuz ayının başında bazı sağlık kuruluşlarıyla yaptığımız iş birliği anlaşmaları ile çalışmalarımızı daha fazla hasta ile buluşturma imkanı bulduk. Mikrobiyom alanındaki sahip olduğumuz ileri düzey algoritma ile kazandığımız bu potansiyelin, ülkemizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil edecek güçte olduğuna inanıyoruz. Söz konusu algoritmayı literatür çalışmalarıyla besleyerek baz modelimizi belirli bir rasyonaliteye oturttuğumuz için algoritmamızın öğrenme eğrisi ve hizmet kalitemizin gelişim grafiği, diğer rakiplerimize nazaran çok daha yüksek. Türkiye'den sonra yurt dışında da insanların teknolojimizden faydalanacak olması bize gurur ve mutluluk veriyor. Bu vesileyle teknolojimizi Avrupa'ya taşıyacak Nutriomex'e de teşekkürü borç biliyoruz. Ürünün geliştirilmesinden ilk satışların başlamasına kadar olan tüm süreci kendi öz kaynaklarıyla sürdüren ve henüz yatırım almayan bir girişim olarak hedefimiz, Avrupa'ya yıl sonuna kadar 100 bin dolarlık biyoteknoloji ihracı.” dedi.

“Erken tanı kitleri yolda”

Mikroorganizmaların oluşturduğu mikrobiyom adı verilen ekosistemin önemine ve sindirim hastalıklarından psikolojik rahatsızlıklara pek çok sağlık sorununda etkin rol oynadığına değinen Ömer Özkan, "Vücüdumuzda bulunan trilyonlarca mikroorganizmanın oluşturduğu ekosistemin bozulmasının, sindirim sistemi hastalıkları, otoimmün hastalıklar, kronik hastalıklar, cilt hastalıkları ve psikolojik hastalıklar gibi pek çok sağlık sorunun temelini oluşturduğu, bilim camiası tarafından kabul gören bir gerçek. Bu ekosistemi anlayabilmek için 30.000 insandan aldığımız numunelerle elde ettiğimiz mikroorganizma DNA'larını, binlerce klinik veriyi işleyebilen yapay zeka algoritmamız ile analiz ediyor; kişinin sağlıklı mikrobiyoma sahip olmasını sağlayacak kişiye özel mikrobiyom diyet hizmeti sunuyoruz. Çalışmalarına başladığımız yeni projemiz ile de kişiye özgü probiyotik üretmeyi ve hastalıkların tanısını erken koyabilmeyi sağlayacak kitler geliştirmeyi hedefliyoruz” dedi.