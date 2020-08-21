Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

İstanbul Sanayi Odasının (İSO) "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" 2019 yılı araştırması geçtiğimiz günlerde belli oldu. Geçen yıl İSO İkinci 500’ün üretimden satışları yüzde 14,2 artarak 137,5 milyar TL’den 157 milyar TL’ye yükselirken, 2018'de 19 milyar TL olan faaliyet kârı, geçen yıl yüzde 11,5’lik düşüşle 16,8 milyar TL’ye indi. İSO İkinci 500’ün bu yıl açıklanan verileri içinde gelecek adına umut veren konuların başında şirketlerin teknoloji, AR-GE ve ihracat performansları oldu. Orta-yüksek teknoloji yoğunluklu sanayiler grubunun payı 2018'de yüzde 21,6 iken, geçen yıl 2,6 puan artışla yüzde 24,2’ye yükseldi. Yüksek teknoloji yoğunluklu sanayiler grubunun payı ise 2018'de yüzde 2,1 iken, geçen yıl yüzde 2,2 oldu. Böylece orta-yüksek ve yüksek teknoloji yoğunluklu sanayilerin toplam payı bir yılda 2,7 puan artarak yüzde 26,4’e yükseldi. Bu artış, KOBİ’lerin teknolojik dönüşüm yolunda ilerleme sağladığına işaret etti. 2017’de 188 olan AR-GE yapan kuruluş sayısı, 2018'de belirgin bir artışla 218’e çıkmıştı. 2019’da ise AR-GE yapan kuruluş sayısının 231 ile en yüksek seviyesine ulaştığı dikkati çekti.

HARCAMA %44,6 ARTTI

Bu şirketlerin AR-GE harcamaları 2019’da yüzde 44,6 artarak 498,6 milyon TL’den 721,2 milyon TL’ye yükseldi. Aynı dönemde AR-GE harcamalarının üretimden satışlara oranı da yüzde 0,36’dan yüzde 0,46’ya çıktı. Söz konusu oranın, ölçüm yapılan dönemin en yüksek seviyesine çıkması ve KOBİ’lerin inovasyon iştahının arttığını göstermesi açısından olumlu olarak değerlendirildi. İSO İkinci 500’ün ihracatı, geçen yıl yüzde 9,4 artarak 9,8 milyar dolara çıkarken, 22 yıl önce ihracat yapan firma sayısı 407 iken, son yıllarda bu rakam 450’ler bandını aşarak 2019’da 463’e yükseldi. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan “AR-GE yapan şirket sayısındaki yükseliş gerekse AR-GE harcamalarındaki artış gibi göstergeler KOBİ’lerimizin inovasyon ve teknolojik dönüşüm iştahının arttığını işaret ediyor. KOBİ’lerimiz ihracat, teknoloji ve AR-GE’de umut veriyor” dedi.

430 FİRMA KÂR ETTİ

KOBİ ölçeğinde firmaların sıralandığı listenin ilk sırasında 482 milyon liralık üretimden satışla Panasonic Life Solutions yer aldı. Onu 482 milyon liralık satışlala Kervan Gıda, 481 milyon lira ile AKA Otomotiv izledi. 2019’da İSO İkinci 500 içerisinde kâr eden kuruluş sayısı önemli ölçüde artarak 393’ten 430’a yükselirken, zarar eden kuruluş sayısı ise 107’den 70’e geriledi. Böylece kâr eden kuruluş sayısı yeniden 400 sayısının üzerine çıktı. 2019’da İSO İkinci 500’de istihdam yüzde 4,1, ödenen maaş ve ücretler ise yüzde 25,8 arttı.