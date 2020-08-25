Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son 10 yılda 1,1 milyar TL'ye ulaşan AR-GE yatırımı yapan Otokar, dünyada bir ilk olan güvenli otobüsü geliştirdiğini duyurdu. Körüklü KENT otobüsü, toplu taşımada bulaşma riskini en aza indirecek sistemle donatıldı. İlk defa İzmir Büyükşehir Belediyesi filosuna katılan Koç Holding şirketi Otokar'ın otobüsü, dört sistemi bir arada barındırıyor. Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç "Güvenli Otobüs ile daha güvenli bir toplu ulaşım tecrübesi sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Şehir içi toplu taşımacılıkta kullanılmak üzere ilk kez Kent Körüklü üzerinde uyguladığımız 4 farklı sistem ile ulaşımdaki tedirginliği ve Covid-19 bulaş tehdidini en aza indirmeyi hedefliyoruz. Dünyada ilk kez bu dört sistemin birarada kullanıldığı bir otobüs şehir içi taşımacılıkta hizmete başladı.

ESKİ OTOBÜSE TAKILABİLİR

‘Güvenli Otobüs’, kendi kendini dezenfekte edebiliyor; fotokatalitik sistem ile güvenli bir seyahat imkânı sunuyor; binen yolcuların ateşini ölçüp, maske kontrolü yapabiliyor ve yeni nesil sürücü kabini ile sürücüyü bulaş riskine karşı daha fazla koruyor. Bugünden itibaren seri üretim araçlarımızda opsiyonel olarak sunulacak sistemler, talep edilmesi hâlinde kullanımda olan otobüslere de küçük düzenlemeler sonrasında entegre edilecek" açıklamasını yaptı.

YOLCULARIN ATEŞİNİ ÖLÇÜP HAVAYI TEMİZLEYEN ARAÇ

¥ Otobüsteki Otomatik Dezenfektasyon Sistemi ile araç tek tuşla kendi kendini dezenfekte ediyor. Araç kaptanları sefer bittiğinde tek tuşa basarak dezenfektan püskürtme sistemini devreye alıyor ve saniyelher içinde araçta varsa virüs ve bakteriler yok oluyor. İşlem sadece üç dakika sürüyor.

¥ Bu aracın kliması, virüs ve bakteri gibi organik molekülleri hidroksillerle parçalayarak zararsız su buharı ve karbonmonoksit hâline dönüştürüyor. Tungsten trioksitin ışık yardımıyla zararlı organikleri yok ediyor, onları klima suyu beraberinde atmaya imkan veriyor. Araç seyir hâlindeyken otobüs içindeki hava sürekli olarak dezenfekte ediliyor.

¥ Ön kapıdan binen yolcuların ateşi termal kamera ile ölçülüyor, yüksek ateş durumunda kırmızı ışık ve sesle uyarıda bulunuyor. Maskesiz yolcu için de yine ışıklı bildirim yapıyor.

¥ Sürücü kabini, teması engelliyor. Yüksek camlar virüs ve bakteri geçişini sınırlandırıyor. Sistemler AB standartlarına da uygun.