Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Albayrak “2002 yılında toplanan her 100 TL verginin sadece 14,3 TL’si vatandaşlarımıza hizmet için harcanırken artık toplanan her 100 TL verginin 85,2 TL’si sağlık, eğitim ve altyapı başta olmak üzere toplumun refahı için kullanılıyor. Faiz ekonomisinden hizmet ekonomisine geçiş budur” değerlendirmesini yaptı. Bakan Albayrak'ın paylaşımında yer alan videoda OECD verileri ile Türkiye karşılaştırmasına yer verildi. Videoda yer alan tabloya göre Türkiye'de “gelir ve kâr” üzerinden alınan vergiler gayrisafi yıllık hasılanın yüzde 5,9’una tekabül ederken bu sayı OECD ortalamasında 11,5’e yükseliyor.