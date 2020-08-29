Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanlığı, 2 sene süren çalışmanın ardından 'Kolay İhracat Platformu'nu kullanıma sundu. İhracatta dönüşüm vizyonu ile gerçekleştirilen ve gerek mevcut gerekse potansiyel ihracatçıya hız ve kolaylık kazandıracak uygulamanın ilk fazı devreye girdi. Uygulamayı anlatan bir toplantı gerçekleştiren Bakan Pekcan, platform ile yeni nesil teknolojiler, veri bilimi ve yapay zekâ birleşimi ile 10 milyon satışı aşkın veri, yaklaşık 200 ülke ve 5.400 ürüne dair verinin platformu kullananların elinin altında olacağını söyledi. Platformun kendisini çok heyecanlandırdığını, bakanlık görevine getirilmesinin ardından kendisini çok heyecanlandıran 41 proje yaparak ihracatçının kullanımına sunduklarını söyleyen Bakan Pekcan, bu platformda yapay zekânın, ihracatın 'danışmanı' olacağını ifade etti.

AB'DEN, OECD'DEN ÖNDEYİZ

Platformun ihracatçıya sunduklarını, benzerlerini yapan diğer ülkelerin uygulamalarıyla karşılaştıran Bakan Ruhsar Pekcan, Kolay İhracat Platformu'nun AB ve OECD ülkelerinde gerçekleştirilen emsallerinden çok önde olduğunu, sistemin diğer bütün ülkelerden daha fazla, daha hızlı ve anlık veri sunduğunu, ihracat yapmak isteyen firmaya en iyi tavsiyeyi sunduğunu söyledi. En büyük ihraç pazarı olan Avrupa'da tüketimin azaldığını söyleyen Pekcan "Bizim İngiltere'ye ihracatımız yüzde 14 düşmüş ama İngiltere'nin dünyadan yaptığı ithalat yüzde 24 düşmüş. Daralma var. Bu nedenle hızla alternatif pazarlara açılım sağlamalıyız" dedi. Bakan Pekcan, ilk etapta 90 bin ihracatçı ile 3 milyon KOBİ'yi platforma dâhil etme amaçları bulunduğunu dile getirdi.

7.500 ÜRETİCİ POTANSİYELİNİ BİLMİYOR

50 bini çok aktif olmak üzere 90 bin ihracatçı bulunduğunu söyleyen Bakan Pekcan, 7.500 firmayı 'potansiyel ihracatçı' olarak tespit ettiklerini, bundan o firmaların dahi henüz haberdar olmadığını bvelirterek "İhracat otobüsü ve ihracat treni potansiyel ihracatçılara ulaşıyor. Amacımız bu 7.500 firmanın ihracata yönlendirilmesi. Destek mekanizmaları var. Gelişmekte olan illerde yüzde 75'e varıyor bu destekler. Ayrıca ihracat otübüsü ve treni, gittiği yerdeki çocuklara da kodlama eğitimi veriyor" dedi.

İHRACATÇILAR PLATFORMU ÇOK SEVDİ

İhracatta dijital devrim niteliği taşıyan uygulama, ihracatçılardan büyük takdir gördü. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ihracat rakamlarını büyütmek için çok doğru bir altyapı kurulduğunu gördüklerini söyleyen Gülle "İhracat yapmak istiyorum, nasıl yaparım" diyenin bütün cevaplarını bulabileceği bir kolaylık olduğunu dile getirdi.

Uluslararası Sermaye Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın da "Günümüzde ticaretim temeli bilgi. Bunu da en hızlı ve kolay biçimde bu platform sağlayacak. Hem ihracatçı sayısı hem de ihracat miktarı yükselecektir" dedi.

AKILLI ASİSTAN, PAZAR BULUYOR, KARŞILAŞTIRIYOR, YÖNLENDİRİYOR

Platforma e-Devlet üzerinden bireysel ve kurumsal giriş yapılabiliyor. Gerek bilgi almak, gerekse üreticinin ihraç etmek isteği ürünle ilgili pazar bilgisi edinmek için girilebilecek platformda 'ihracat robotu' tam bir asistan görevi görüyor ve şunları yapıyor:

* Bir ürünü ihraç etmek isteyen, platforma girdiğinde o ürüne hangi ülkenin talebi var, o ülke daha önce nerelerden alım yapmış, o ürünün ortalama piyasa değeri ne; öğreniyor.

* Girişimci, kendi ürününe uygun pazarları bulduktan sonra uygun gördüğü ülkedeki mevzuatı, vergileri, gümrük işlemlerini de görebiliyor.

* Ticaret yapmak istediği ülkenin ticaret müşavirlerinin her gün yenilediği sistemleri, mevzuatı gören girişimci, o ülkedeki fuar ve seminerlerin tarihlerini ve katılım şartlarını öğrenebiliyor.

* Firmaya en iyi tavsiyeyi sunan ihracat robotu "Rakiplerim kim, o firmanın ticaret geçmişi ne, onlar başka nereye satıyor" gibi bilgileri de sunuyor.

* Mevcut ihracatçılar da platformda özel sayfaya sahip olacak. Daha önce hangi ülkeye hangi fiyattan ne sattığını, hangi teşviklerden yararlandığını, bundan sonra hangi teşvikleri alabileceğini de yine platformdan görebilecek.

* Firmalar açtıkları sayfalarda kendilerini de tanıtacaklar. Böylece bu uygulamaya giren bir alıcı o firmayı görüp bağlantıya geçebilecek.

* Herhangi bir ülkede açılan alım ya da yapım ihaleleri de yine sistemde yerini alacak, katılmak isteyen firma şartlarını öğrenip harekete geçecek.