Kuruma, yılın ilk çeyreğinde en fazla şikayet yüzde 50,5 ile internet servis sağlayıcılarına yönelik yapıldı. Şikayetlerin 23 bin 623'ü internet servis sağlayıcıları, 18 bin 787'si mobil, 2 bin 164'ü sabit telefon, 1943'ü uydu platformu, 217'si kablo TV hizmetlerine ilişkin oldu. Mobil iletişimde fatura şikâyetleri ilk sırada yer alırken, internet servis sağlayıcılarına giden şikâyetlerde ilk sırayı ise yüzde 57,3 ile bağlantı sorunu aldı.
İnternete yüklendik ama çok şikâyet ettik
29.08.2020 - 03:34 | Son Güncelleme: 29.08.2020 - 03:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) ocak-mart döneminde gelen şikâyetlerin yarısından fazlası internet servis sağlayıcılarına yönelik gerçekleşti.
Etiketler : internet,internet kullanımı,internet şikayet,
727992 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/727992.aspx
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