Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuruma, yılın ilk çeyreğinde en fazla şikayet yüzde 50,5 ile internet servis sağlayıcılarına yönelik yapıldı. Şikayetlerin 23 bin 623'ü internet servis sağlayıcıları, 18 bin 787'si mobil, 2 bin 164'ü sabit telefon, 1943'ü uydu platformu, 217'si kablo TV hizmetlerine ilişkin oldu. Mobil iletişimde fatura şikâyetleri ilk sırada yer alırken, internet servis sağlayıcılarına giden şikâyetlerde ilk sırayı ise yüzde 57,3 ile bağlantı sorunu aldı.