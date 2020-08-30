Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Sıfırdan başlayıp milyonlarca dolar kazanan girişimciler bugün Türkiye'nin adını dünyaya duyuruyor. Bunlardan biri de Mensure Laçin. İş aramak için gittiği İŞKUR’da ‘girişimcilik’ eğitimi alan Laçin, bugün dünyanın dört bir yanına puf koltuk ihracatı yapıyor.

Bursa’da, İŞKUR’un Aktif İş Gücü Programları arasındaki Girişimcilik Eğitimi’ne başvuran Hukuk Fakültesi mezunu 40 yaşındaki Mensure Laçin daha önce çalıştığı iş yerinden sağlık sorunları sebebiyle ayrılmak zorunda kaldığını belirterek “İş aramak için İŞKUR’a gitmiştim. Her ne kadar amacım iş başvurusu yapmak olsa da kafamda kendi işimi yapabilirim düşüncesi her zaman vardı. İş ve Meslek Danışmanı’m ile görüştüm. Aslında iş başvuruları hakkında bilgi almayı planlarken girişimcilik programlarını da öğrendim. Danışman’ımın beni bilgilendirmesi, yönlendirmesi ve bana o fırsatı sunması bir başlangıç oldu” dedi. Eğitim sırasında iş fikrinin beğenilmemesi ve mülakat gibi birçok tedirginlik yaşadığını anlatan Laçin, fikrinin başarılı bulunması sonrasında yaşanan sürecin kendisine güvenini daha da artırdığını ifade etti.

İŞKUR’dan almış olduğu girişimcilik eğitiminin ardından puf koltuk üzerine iş yerini açtığını söyleyen Laçin “Uzun süre işlerimi yalnız yürüttüm. Belirli bir süre sadece al-sat yaparken işleri biraz daha büyültüp ortaklık kurdum. Şimdi ise imalatını yapıyoruz. Başta ABD olmak üzere Rusya, Fransa, Hollanda ve Fildişi Sahilleri gibi pek çok ülkeye ürünlerimizi ihraç ediyoruz. Personel ihtiyacımızı da İŞKUR üzerinden karşılıyorum. Hâlihazırda yanımızda beş kişi çalışıyor. Bu sayıyı ilerleyen dönemlerde daha da artırmayı planlıyoruz” diye konuştu.

“KADINLARIN KORKMAMASI LAZIM”

İş aramak için gittiği İŞKUR’da hayatının değiştiğini vurgulayan Laçin “O gün İş ve Meslek Danışmanım ile iş aramak için görüştüğümde bana girişimcilikten bahsetmemiş olsaydı belki de şu anda bu işi yapıyor olmayacaktım. Ben buradan özellikle iş fikri olan kadınlara seslenmek istiyorum. Korkmamak lazım. Zor mu? Çok zor belki ama başardığınızı gördüğünüzde gerçekten kendinizi mutlu hissediyorsunuz” ifadesini kullandı.