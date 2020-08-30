Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geleceğin teknolojileri açısından kritik öneme sahip olan batarya pazarında Avrupalı ve Asyalı şirketler arasında çetin bir rekabet yaşanıyor. 2025 yılına kadar 250 milyar avroya ulaşacağı tahmin edilen global batarya pazarından pay almak isteyen Avrupa şirketleri batarya teknolojilerine yatırımlarını artırıyor.

YÜZDE 80’İ ÇİN'İN ELİNDE

Çin, bugün çoğu elektrikli araçta kullanılan pil teknolojisi olan lityum iyon hücrelerinin küresel üretiminin yüzde 80’ini gerçekleştiriyor. Uzmanlar, gelecek beş yıl içinde Avrupalı otomobil üreticilerinin kullanacağı bataryalarda büyük payı Asyalı şirketlerin alacağını öngörüyor. Çinli şirketler CATL, Funeng Technology, BYD ve Lishen, Japon Panasonic ile Güney Koreli Samsung SDI ve LG Chem başta olmak üzere pek çok Asyalı şirket dev batarya fabrikaları kurarak sektörde lider konumlarını korumaya çalışırken Avrupalı rakipleri de daha yenilikçi ve özel bataryalar üreterek pazardan pay almak niyetinde.

AB TEŞVİK EDİYOR

Yunanistan merkezli Sunlight gibi şirketler forklift ve sürücüsüz nakliye araçlarında kullanılan asitli bataryalara veya robotlar için kullanılan lityum demir fosfat (LFP) bataryalara ağırlık veriyor. İsviçreli batarya üreticisi Innolith de rakip ürünlerden daha az kobalt gerektiren hücreler üretiyor ve bu nedenle daha fazla enerjiyi daha ucuza depolayabiliyor. Ayrıca iklim değişikliğine karşı tabiatın korunmasını teşvik etmek ve ithalata bağımlılığı azaltmak için Avrupa Birliği, 2017'den beri batarya sektörünü destekleyerek milyar dolarlık teşvikler sağlıyor.

İsveç merkezli Northvolt, Alman otomobil üreticisi Volkswagen ile iş birliği yaparak gelecek 10 sene içinde Avrupa batarya pazarının yüzde 25’ini elde etmeyi planlarken bu da pazarda payın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.