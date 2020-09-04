Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Belirli bir cironun üzerindeki işletmeler için 2014’te yapılan kanuni bir düzenleme ile getirilen elektronik faturaya (e-Fatura) geçiş mecburiyeti, Ocak 2020 itibarıyla cirosu 5 milyon TL ve üzerinde olan işletmeler için de uygulanmaya başlamıştı. Ancak işletmelere 1 Temmuz 2020’ye kadar ek süre tanınmıştı. Temmuz ayı itibarıyla yaklaşık 280 bin işletmenin ve 170 bin serbest meslek mensubunun e-Dönüşüm’ünü tamamlaması mecburi hâle geldi. Getirilen kanuni mecburiyetlere rağmen Gelir İdaresi Başkanlığında e-Fatura için kayıtlı şirket sayısının 296 bin 471 olduğuna dikkat çeken Hesapküpü Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Murathan Kılıç, düzenlemeler çerçevesinde vergiden muaf olmayan serbest meslek erbabı sayılan doktor, mühendis, sanatçı, menajer, serbest muhasebeci ve mali müşavir, yeminli mali müşavir gibi meslek sahiplerinin de kestikleri serbest meslek makbuzlarının 1 Temmuz 2020 itibarıyla Elektronik Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) olarak düzenlemek mecburiyetinde olduklarını kaydetti. e-İrsaliye’de limitin 25 milyon liraya çekildiğini anlatan Kılıç “EPDK’dan lisans alan mükellefler, tütün ürünleri, alkollü içecek, gazoz ve meyve suyu üreticileri ve ithalatçıları, maden üretimi faaliyetinde bulunanlar, şeker imali gerçekleştirenler, demir ve çelik sektörü temsilcileri, gübre üreticileri gibi çok sayıda gerçek ve tüzel kişiler de temmuz ayı itibarıyla e-Fatura uygulaması kapsamına girdi” dedi.

TAMAMLAMAYANLAR VAR

Bazı firmalar ve serbest meslek mensuplarının geçiş süreçlerini hâlâ tamamlamadıklarını kaydeden Kılıç “Özel usulsüzlük cezası ‘Elektronik Serbest Meslek Makbuzu’ uygulamasına tanınan süre içinde geçmeyen mükellefler ile ‘e-Serbest Meslek Makbuzu’nu düzenlemeyen ve almayan mükellefler hakkında her bir belge için 350 TL’den aşağı olmamak üzere serbest meslek makbuzunda yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının yüzde 10'u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilebilecek. Söz konusu kesilecek cezaların toplam tutarı bir takvim yılı içinde 180 bin TL’yi geçemeyecek” şeklinde konuştu.

12 TL'LİK MALİYET 5 KURUŞA DÜŞÜYOR

∂ e-Dönüşüm kapsamında şirketler için en önemli dijital araçlardan birinin ön muhasebe programları olduğunu vurgulayan Murathan Kılıç, KOBİ’lerin veya serbest meslek erbablarının ön muhasebe işlemlerini kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebileceğini kaydetti. Kılıç “Ön muhasebe programları, istenilen yerden müşteriye fatura gönderme ve ulaşıp ulaşmadığın online olarak takip edebilme imkânı sağlıyor. Kâğıt fatura koçanını basma, saklama, fiziki olarak gönderme ve arşivleme gibi eski düzenin getirdiği bütün maliyetler yok oluyor. Faturaların maliyeti 5-10 kuruştan aşağı düşüyor. Zira bir fatura göndermenin kargo ücretiyle maliyeti 10-12 TL’yi buluyordu. Artık hem tahsilat süreci hızlanıyor hem de geleneksel operasyonlardan ve zamandan tasarruf edilerek maliyet avantajı sağlanıyor, verimlilik artıyor” ifadelerini kullandı.