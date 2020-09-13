Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

739. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenliklerine katılan Bakan Dönmez "İstiyorlar ki biz söyleyelim, siz yapın. Biz emredelim, siz 'Hay hay' deyin. Artık o defterler kapandı. Tehditlerle, şantajlarla, manipülasyonlarla ahlaksız bir mücadele içerisindeler. Doğu Akdeniz'de hiçbir hakkı ve hukuku olmayan bölge dışı aktörlerin hevesleri, eğer sorumsuzca davranışlara neden olursa, elbette bunun karşılığını alırlar. Ekonomide, diplomaside, güvenlikte ve en önemlisi enerjide bağımsızlık için doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz. Önce arayamazsınız dediler, bulduk. Şimdi çıkaramazsınız diyorlar. Allah'ın izniyle nasıl bulduysak çıkarmasını da biliriz" diye konuştu.