739. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenliklerine katılan Bakan Dönmez "İstiyorlar ki biz söyleyelim, siz yapın. Biz emredelim, siz 'Hay hay' deyin. Artık o defterler kapandı. Tehditlerle, şantajlarla, manipülasyonlarla ahlaksız bir mücadele içerisindeler. Doğu Akdeniz'de hiçbir hakkı ve hukuku olmayan bölge dışı aktörlerin hevesleri, eğer sorumsuzca davranışlara neden olursa, elbette bunun karşılığını alırlar. Ekonomide, diplomaside, güvenlikte ve en önemlisi enerjide bağımsızlık için doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz. Önce arayamazsınız dediler, bulduk. Şimdi çıkaramazsınız diyorlar. Allah'ın izniyle nasıl bulduysak çıkarmasını da biliriz" diye konuştu.
Yeni müjdeler çok yakında...
13.09.2020 - 03:14 | Son Güncelleme: 13.09.2020 - 03:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "İnşallah Karadeniz'den ve Doğu Akdeniz'den yeni müjdeler alacağımız günler yakındır. Biz milletimizin aydınlık geleceğine baş koyduk ve bu uğurda gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
Etiketler : fatih dönmez,
731438 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/731438.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER