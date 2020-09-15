Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pandemiye rağmen dev projeler hız kesmeden devam ediyor. Ankara-Niğde Otoyolu'nun ardında 400 kilometre uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu'nda da sona gelindi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nun 21 Aralık'ta altıncı etabının tamamlanmasıyla hizmete gireceğini bildirdi.

1915 Çanakkale Köprüsü inşaatını helikopterle havadan inceleyen Bakan Adil Karaismailoğlu, şantiyede yetkililerden projede gelinen son durum hakkında bilgi aldı. Köprü’nün Asya yakasında yer alan 318 metre yüksekliğindeki kulesine de çıkarak inceleme yapan Karaismailoğlu, köprüde şu anda kılavuz halatların çekildiğini, ardından kedi yollarının hizmete gireceğini ve çalışmaların planlamalar ışığında aksama olmadan devam ettiğini belirtti.

Bakan Karaismailoğlu, 600'ü mühendis olmak üzere projede 5 bin kişinin görev aldığını belirterek, yatırımdaki rakamların dünyanın sembol rakamlar olduğunu kaydetti. Karaismailoğlu, "Su yüzeyinden 318 metre yükseklikteki çelik ayaklarıyla dünyanın en yüksek çelik ayaklı köprüsü olacak. İki ayak arası açıklığı 2023 metre olarak dünyanın en geniş köprülerinden biri olacak. Toplamda da 4 bin 600 metrelik bir köprü uzunluğu var. Yine bu proje kapsamında Malkara-Çanakkale arası 101 kilometre bu proje kapsamında tamamlanacak. Tamamlandığında 1,5 saat süren yolculuklar 6-7 dakikalara düşecek. 1915 Çanakkale Köprüsü'nde olduğu gibi ülkemizin her bir noktasında çok değerli çalışmalarımız var" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Marmara Bölgesi'ni 400 kilometrelik bir aksla tamamlayan Kuzey Marmara Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü ile Asya'nın Avrupa'ya Çanakkale'den bağlanacağını belirterek, "400 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu devam ediyor. İnşallah bu hafta sonu 5'inci kesimini tamamlıyoruz. 21 Aralık'ta da 6'ncı kesimiyle birlikte Kuzey Marmara Otoyolu'nun tamamını tamamlamış olacağız. Osmangazi Köprüsü'nü açtık, çalışıyor. İstanbul-İzmir Otoyolu çalışıyor. Adeta Marmara Denizi'ni, Marmara Bölgesi'ni bir altın kolye gibi işliyoruz. Bunlar ülkemiz için, dünya için çok değerli projeler, hem ulaşım hem de mühendislik açısından bütün dünyanın gıpta ile baktığı adeta ders olarak okutulabilecek projeler” ifadelerini kullandı.

Köprüde yapılan son çalışmalara ilişkin de Bakan Karaismailoğlu, “1915 Çanakkale Köprümüzde şu anda kılavuz halatlar çekiliyor. Ardından kedi yolları hizmete girecek. Ana halatların imalatları tamamlanınca tabliyelerimizi yerleştireceğiz. 18 Mart 2022'de projemizi faaliyete almak için çalışmalar düzgün şekilde devam ediyor" diye konuştu.

318 METREDE

Şantiyedeki ziyaretleri kapsamında, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Asya yakasında yer alan 318 metre yüksekliğindeki kulesine de çıkarak inceleme yapan Bakan Karaismailoğlu, Çanakkale Boğazı'nın çalışmalar kapsamında saatlik kısıtlamalarla zaman zaman trafiğe kapatıldığını belirterek, "İnşallah 18 Mart 2022'de dünyanın gözü önünde hep beraber projemizi açacağız. Bu yatırımlar çok önemli. Bu projelerde çalışmak, yönetmek ayrı bir değer. Biz de bunun kıymetini biliyoruz. Bu projeler gelecek nesillere örnek projeler olacak" dedi. Karaismailoğlu'na, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili ve Genel Merkez Kadın Kolları Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Jülide İskenderoğlu, AK Parti İl Başkanı Naim Makas ve Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir de eşlik etti.