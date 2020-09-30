Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) batık şirketlerin satışı için düğmeye bastı. Bu kapsamda ilk olarak Naksan Grubu’na ait Naksan Plastik ve Royal Halı ihaleye çıkacak. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, gruba ait 43 şirkete Eylül 2016'da TMSF'nin kayyum olarak atandığını, bu şirketlerin içerisinde gayri faal olanların da yer aldığını söyledi. Göreve geldiklerinde bu fabrikaların kapalı olduğunu, işçilerin maaşlarının ödenmediğini, işletme sermayesi açığının bulunduğunu ifade eden Gülal "Maalesef bu şirketlerin içi boşaltılmış. Bugün itibarıyla 2,8 milyar lira bankalara borcu var. Bunların içerisine adüleryadan kaynaklı 433 milyon avro kredi dâhil değil. Bunu da dâhil ettiğimizde yaklaşık 7,2 milyar lira borcu var. Yani aslında finansal olarak bu yapının sürdürülebilir olma ihtimali yok. Biz Naksan Plastik'i 20 Ekim'de 1,2 milyar lira muammen bedelle ihaleye çıkaracağız. Bankalara borcu yaklaşık bugün itibarıyla 400 milyon dolar. Yani ihale bedelinin tamamı dahi bankalara olan borcu kapatmıyor. Royal Halı firmamızın da ayın 6'sı itibarıyla ihalesi olacak. Bu şirketimizde 692 çalışanımız var. Yine burada da TİP korumasına almak suretiyle istihdamın sürmesini sağladık. Nakpilsa'yı 315 milyon lira olarak ihaleye çıkardık, Royal Halı'yı da 353 milyon lira olarak ihaleye çıkardık" dedi. Gülal, Naksan Grubu'nda satmayı planladıkları beş tesisin olduğunu, yerli ve yabancı 22-23 firmanın ihale şartnamesi aldığını bildirdi.

Şirketlerin ekonomiye kazandırılması için çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Gülal şunları kaydetti: Bu anlamda şu an TMSF kayyumuyla yönetilen 810 şirket var. Bunların 30 Haziran 2020 itibarıyla öz kaynak büyüklüğü 26,7 milyar lira. Şirketlerin aktif büyüklüğü de 63,4 milyar lira, çalışan sayıları da 40 bin 373. Bunlar bize milletimizin emaneti. Devraldığımız günden bu yana şirketler aktif olarak yüzde 50 seviyesinde büyüdüler.