Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolardaki artış ve diğer maliyetler dikkate alınarak, elektriğe yüzde 5,75 oranında zam yapıldı. Bir kilovatsaat elektrik konutlarda 71,02 kuruştan 75,10 kuruşa, sanayide 70,97 kuruştan 75,06 kuruşa, ticarethanelerde 94,44 kuruştan 99,87 kuruşa çıktı.