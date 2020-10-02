Dolardaki artış ve diğer maliyetler dikkate alınarak, elektriğe yüzde 5,75 oranında zam yapıldı. Bir kilovatsaat elektrik konutlarda 71,02 kuruştan 75,10 kuruşa, sanayide 70,97 kuruştan 75,06 kuruşa, ticarethanelerde 94,44 kuruştan 99,87 kuruşa çıktı.
Elektrik fiyatı yüzde 5,75 oranında arttı
02.10.2020 - 03:18 | Son Güncelleme: 02.10.2020 - 03:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, 1 Ekim-31 Aralık arasında geçerli olacak yeni elektrik tarifelerini belirledi.
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735942 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/735942.aspx
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