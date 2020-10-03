Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dövizdeki gelişmelerle ilgili olarak “yüksek değil rekabetçi kur” açıklamasında bulunmuş, bu durumun Türkiye’nin ihracatını, dolayısıyla üretim ve istihdamını artıracağını söylemişti. Son dönemde dövizdeki hareketlilik sektörleri fazlasıyla motive etti. Türkiye’nin eylül ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,8, ağustosa göre yüzde 28,5 artışla 16 milyar 13 milyon dolar oldu. Böylece hem bu yılın aylık bazda hem de bugüne kadarki en yüksek eylül ihracat rakamı yakalandı. Öte yandan eylülde ithalat, yüzde 23,32 artarak 20 milyar 892 milyon dolara, dış ticaret hacmi yüzde 14,56 artarak 36 milyar 905 milyon dolara çıktı. Dış ticaret açığı da 4 milyar 879 milyon dolar olarak gerçekleşti. Başta AB ülkeleri olmak üzere ana ihracat pazarlarındaki normalleşmeyle beraber, bu pazarlara satışta da toparlanma sürecine girildiği tespit edildi. “V tipi” toparlanmanın da önemli göstergelerinden olan eylül ihracatı, üçüncü çeyrek büyümesi açısından olumlu işaretler sundu.

POZİTİF RAKAMLAR

Eylül verilerine göre;

l Altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı, yüzde 90,9 gibi oldukça yüksek ve başarılı bir seviyeye ulaştı. Dokuz aylık dönemde de yüzde 84,4’ü yakaladı. Ocak-eylül döneminde ithalatta altın 18,5 milyar doları buldu.

l En çok ihracat 7 milyar 193 milyon dolarla “ham madde (ara mallar)” grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu, 6 milyar 673 milyon dolarla “tüketim malları” ve 1 milyar 940 milyon dolarla “yatırım (sermaye) malları” takip etti.

l En çok ihracat yapılan fasıl ise 2 milyar 249 milyon dolarla “otomotiv” oldu. Bunu 1 milyar 587 milyon dolarla “makine” ve 922 milyon dolarlık satışla “örme giyim eşyası” izledi.

l En fazla ihracat yapılan ülke; 1 milyar 517 milyon dolarla Almanya oldu. Bu ülkenin ardından 1 milyar 143 milyon dolarla İngiltere ve 947 milyon dolarla ABD geldi.

l İhracatçılar, ülkemizin bayrağını 207 ülkede ve bölgede dalgalandırmayı başardı. Avrupa kıtasının ihracatımızdaki payı yüzde 56,5 olarak gerçekleşti.

l En güçlü performansa imza atan sektörler; yüzde 331 artışla 160 milyon dolara ulaşan gemi; yüzde 80 artışla 282 milyon dolara ulaşan savunma; yüzde 34 artışla 197 milyon dolara ulaşan yaş meyve ve sebze oldu.

l 6941 firma ihracat işlemlerinde Türk lirasını tercih etti. 175 ülkeye toplam 5 milyar 307 milyon TL tutarında ihracat millî para ile yapıldı.

l İlk dokuz ayda toplam ihracatta yüzde 11’e yakın gerileme, ithalatta ise yüzde 1,5 artış kaydedildi. Altın hariç ithalat ise aynı süreçte yüzde 6,3 azaldı.

TIBBİ ÜRÜN HIZ KESMEDİ

Eylül ayında Covid-19 ürünü ihracatı yüzde 328 artışla 92 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz yılın aynı ayına göre; solunum cihazları yüzde 1.900, maske ve önlük yüzde 838, tanı kitleri yüzde 167, dezenfektan ihracatı ise yüzde 66 artış gösterdi. Yılın ilk dokuz aylık döneminde ise bu kalemin toplam dış satımı 631 milyon dolara ulaştı.

DIŞARI MAL SATAMAYAN TEK FİRMA KALMAYACAK

Türkiye’nin pandemide de ihracatla yoluna devam ettiğini, sağlam bir gelecek vizyonu ile hareket ettiğini, küresel ekonomi içindeki payını her geçen gün artırdığını söyleyen Bakan Pekcan, “Eximbank’ın ocak-ağustos döneminde destekleri yüzde 7 artarak 30,4 milyar dolara ulaştı. 2018 yılında ilk defa ihracatçı sayımız ithalatçı sayımızı geçti ve bu eğilim aynen devam ediyor. Mayıstan bu yana 40 ülkeyi kapsayan 24 genel ve sektörel ticaret heyeti düzenledik. Bu ticaret heyetlerinde 4 bin 200 iş görüşmesi yapılmasını sağladık. 81 ilimizle ilgili potansiyel ihracatçı analizlerimizi tamamlamak üzereyiz. İhracatı hiç tecrübe etmemiş firmalarımıza hem Ticaret Bakanlığının desteğini hem de mentorluk programını devreye alacağız” şeklinde konuştu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de “Dış ticaret fazlası veren Türkiye hedefimize, Hükûmetimizin destekleri ve ihracatçımızın alın teriyle, emin adımlarla yürüyoruz” dedi. İsmail Gülle, eylül ayında 1.676 firmanın “ihracata merhaba” dediğini ifade ederek “Yılbaşından bu yana aylık bazda ihracat ailesine katılımda da bir rekor kırdık. İhracata yeni başlayan bu firmalarımız, eylülde 80 milyon 174 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi. Firma özelinde bakıldığında, eylül ayı içerisinde toplam 41 bin 386 firmamız ihracat gerçekleştirdi. Yeni Ekonomi Programı hedefimiz olan yıllık 165,9 milyar dolara da, Allah’ın izniyle ulaşacağız” değerlendirmesinde bulundu.