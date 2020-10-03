Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kullanıcılar paketten 149,90 liradan faydalanabilecek. Kampanya kapsamında müşterilere ayrıca 129,90 liradan “100 mbps limitsiz internet”, 149,90 liradan “100 mbps limitsiz internet ve TV+” ve yine 149,90 liradan “100 mbps limitsiz internet ve Samsung Buds kulaklık” olmak üzere üç farklı paket seçeneği daha sunuluyor.

Tukcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, salgın sürecinde insanların evlerinde daha fazla vakit geçirdiğini, bu süre zarfında daha hızlı internet hizmetine ihtiyaç duyduklarını belirterek, “Evde aynı anda internet kullanan kişi sayısının artmasıyla birlikte müşterilerimiz de çoklu kullanımı karşılamak için daha yüksek hızlarda internete ihtiyaç duyar hâle geldi. Kullanıcılarımız 200 mbps limitsiz internetle büyük boyutlu dosyaları kısa sürede indirebilirken, görüntülü toplantılardan, online eğitime kadar birçok süreci farklı cihazlardan aynı anda daha kolay yapabilecek” dedi.