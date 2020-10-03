Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Bitkisel çaydan ilaç sanayiine, yemden sıvı sabuna kadar birçok alanda kullanılan Kuzey Amerika kökenli ekinezya bitkisi de bu ürünler arasında yer alıyor. Avrupa’da 280’den fazla ürüne kaynaklık eden, Türkiye’de ise yaklaşık 50 dekarlık üretim alanına sahip ekinezya, ABC Deterjan ile Tarım ve Orman Bakanlığının desteklediği kurumsal sosyal sorumluluk projesiyle Bursalı kadın çiftçiler için ekmek kapısı oldu. Proje sayesinde kadınlar hem meslek sahibi oluyor hem de bölgesel kalkınmaya katkıda bulunuluyor. Firmanın üç yıl önce başlattığı ‘ABC ile Yerli Yerinde’ projesiyle Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde safran, Ordu’nun Perşembe ilçesinde taflan üretimi desteklenirken, bu yıl seçilen Bursa Karacabey Dağkadı köyünde ekinezyadan 30 kadın gelir elde edecek.

1 MİLYON TL GELİR HEDEFİ

Mart 2020’de alınan 20 bin fide ile bölgede beş dönümlük alanda ekinezya yetiştirilmeye başlanırken dönüm başına 300 kilogram ürün elde edildi. Yetişen ekinezyaların kurutularak ekonomik değer sağlaması amacıyla Dağkadı Üreten Kadınlar Kalkınma Kooperatifinin teknik ekipmanı satın alındı. Kadın kooperatifinin tesisinde oluşturulan teknik ekipman ve kurutma makineleri sayesinde ziyan olan pek çok sebze ve meyve de değerlendirilecek. Bu sayede yıllık yaklaşık 1 milyon TL gelir elde edilecek. Bursa Tarım ve Orman İl Müdürü Hamit Aygül, tıbbi ve aromatik bitkileri Türkiye’nin hazinesi olarak değerlendirerek, bir kez ekildiğinde dört yıl ürün veren ekinezyanın hem iç hem de dış piyasaya satılacağını söyledi. Projenin STK ortağı Dağkadı Üreten Kadınlar Kalkınma Kooperatifi Başkanı Aylin Yıldız da kurutulmuş ekinezyanın kilogramının 250 TL’den satıldığını belirterek “Bu yıl 1,5 ton ürün aldık. Ekinezyalardan elde edilecek yaklaşık 375 bin ile 400 bin TL arası geliri kadınlarımız için kullanacağız” dedi. Yıldız, köyden göçü engellemenin en büyük hedefi olduğunu kaydetti.

500 KADINA ULAŞACAK

ABC Deterjan Pazarlama Müdiresi Deniz Özyer, Bursa’daki proje için 200 bin TL yatırım yaptıklarını belirterek “Osmaniye Bahçe, Ordu Perşembe ve Bursa Dağkadı ile birlikte yaklaşık 200 kadın bu proje sayesinde gelir elde edebiliyor. 2025’e kadar 500 kadının gelir elde etmesi için çalışacağız. Projemizin geleneği olarak kullandığımız tıbbi ve aromatik bitki ile bağlantılı bir ürün versiyonunu satışa sunuyoruz. Bu yıl da ekinezyadan ilham alan sıvı sabun üreteceğiz. Bu üründen gelen bütün geliri de projeye bağışlayacağız” diye konuştu.