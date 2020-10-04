Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

C. Fırat Aydoğmuş ANKARA

Otomobil piyasasındaki dalgalanma traktör de kendini gösterdi. Traktör üreten firmalar, yılbaşından bu yana fiyatlarına yüzde 50’ye varan zamlar yaptı. Ankara’da tarımsal üretim yapan çiftçiler "Genel bir yükseliş söz konusu. Bu durum herkesi olumsuz etkileyecek. Arpa ve buğday gibi ürünleri, geçen seneye göre yüzde 30 oranında artışla sattık. Ama traktör fiyatları, bu ürünlerden daha fazla arttı. İkinci el traktör fiyatlarındaki artış da yüzde 50’ye yaklaştı” şeklinde konuşuyor. Çiftçilerden Yakup Taş, genellikle 100 beygir ve üzeri güçteki traktörleri aldığını belirterek "Bunlar 200 bin ila 300 bin lira arasında değişiyor. Fiyatlar çok astronomik rakamlara ulaştı. Yeni sipariş veren çiftçiler de, traktör teslimi için birkaç ay bekliyor. Pandemi dolayısıyla fabrikaların çalışmadığını, bundan kaynaklandığını söylüyorlar” dedi. Traktör fiyatlarındaki değişimin tarımsal ürünlerin fiyatlarına artış olarak yansıyıp yansımayacağını da değerlendiren Taş, “Traktörün pahalı olması tabii ki dezavantaj. Çiftçinin fiyat artırma şansı çok yok. Borcu varsa, ürününü götürüp, satıp, borcunu ödemek zorunda" ifadelerini kullandı.