Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi

Beyaz eşya, otomotiv, savunma sanayi, aydınlatma, telekomünikasyon ve medikal sektörleri için elektronik kart ürerimi yapan firma Almanya, Slovenya, Finlandiya, Portekiz, İtalya, Avusturya, Litvanya ve Güney Afrika gibi birçok ülkeye ihracat yapıyor. Tesise bugüne kadar 20 milyon dolarlık bir yatırım yaptıklarını belirten Arte Elektronik Teknik Müdürü Kıvanç Mutlu "150 firmaya hizmet veriyoruz. TOGG projesinde vites ve silecek kartlarını üreteceğiz. 2021 yılında araç üzerinde denenmesine başlanacak. Pandemi sürecinde solunum destek cihazlarının baskı devre kartları tesisimizde üretildi" dedi.

Kıvanç Mutlu, yıllık bir milyon metrekare üretim kapasitesine sahip olduklarını ifade ederek "Aydınlatma, tıp elektroniği, otomotiv olmak üzere birçok alanda faaliyette bulunmaktayız. Hedefimiz savunma sanayiinde yer edinmek. Aslesan ve Havelsan'a deneme kartları üretiyoruz. Roket hatlarından tutun deniz araçlarına kadar hepsine üretim yapabiliriz. Aslında ürettiğimiz kartlar elektronik anlamında bütün ürünlerin içerisinde bulunmaktadır. Ülkemizde üretilen kartların tesisimizde yapılması ile ürünlerin yerlilik oranı arttırılmaktadır" diye konuştu.