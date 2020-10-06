Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Kurumlar yatırım ortamının iyileştirilmesi konusunda önümüzdeki yılın eylem planını hazırlamaya başladı. Kamu ve özel sektör temsilcilerinin bulunduğu Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) 2021 eylem planına ilişkin öneriler alırken, planın çerçevesini çizdi. Buna göre, önümüzdeki yılın yol haritasında şirket kuruluş prosedürleri, AR-GE ve tasarım, işletmeler arası sözleşmelerden doğan borç-alacak problemleri, ödeme güçlüğü söz konusu olduğunda borç yeniden yapılandırması ve ticari hayata devam etmek üzere başvurulan hukuki araçlarda karşılaşılan meselelere yönelik çözümler üretilecek. Ayrıca iş mahkemelerinde karşılaşılan problemler, kredi temini ve diğer bankacılık işlemleriyle ilgili teminat, sicil, limit gibi konularda karşılaşılan sıkıntılar da planda masaya yatırılacak. Yatırımda önemli bir yere sahip olan altyapı ve çevre konusu da planın içerisinde yer alacak. Elektrik, su, doğalgaz, telekom, kara yolu, demir yolu ve liman gibi altyapı konularında çözüm önerileri getirilecek. Çevrenin korunması ve kaynak verimliliği ile yerlileştirme konuları da yol haritasında bulunacak. Yeni YOİKK eylem planında e-Devlet üzerinden gerçekleştirilen işlemler ve belgelendirme süreçleriyle ilgili meselelere de çözüm bulunması bekleniyor.