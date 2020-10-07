Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazirandan sonra dekorasyon-mobilya sektöründe online satışlarda yüzde 47'lik artış meydana geldi. Yaz başlarında bahçe mobilyaları satışlarında yüzde 36, kamp sandalyesi satışlarında yüzde 82, bahçe şezlongları satışlarında yüzde 51 yükseliş oldu. Öte yandan kışın yaklaşmasıyla birlikte bağışıklık sistemini destekleyici vitaminler de sepetlerdeki ağırlığını attırdı. Söz konusu ürünlerin satışı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 arttı. C vitamini satışlarında yüzde 62'lik artış dikkati çekti.