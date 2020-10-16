Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TÜİK verilerine göre, konut satışları eylülde bir önceki aya göre yüzde 19,75, yıllık bazda ise yüzde 6,9 azalarak 136 bin 744 oldu. İpotekli konut satışları eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,5 azalış göstererek 35 bin 576'a düştü. İlk defa satılan konut sayısı eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,5 azalarak 41 bin 376 oldu. İkinci el konut satışları eylülde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,1 azalış göstererek 95 bin 368 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışı sayısı, eylülde yüzde 26,1 artarak 5.269 olurken, 908 konutla İran vatandaşları alımda ilk sırada yer aldı. Ocak-eylül döneminde ise düşük faizle yaz aylarında artan satışın etkisiyle konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,2 artarak 1 milyon 161 bin 278'e ulaştı. Bu dönemde ipotekli konut satışı yüzde 170,7 artarak 508 bin 690 oldu. Diğer satış türleri ise yüzde 3,7 azalarak 652 bin 588 olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 6,6 artarak 359 bin 208'i bulurken, ikinci el konut satışları yüzde 51,8 artarak 802 bin 70 olarak gerçekleşti.

İNDER: Kamu bankaları yalnız kaldı

İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım: “Devletin kamu bankaları öncülüğünde başlattığı olumlu süreç, özel finans kurumlarının destek vermemesi nedeniyle etkisini yitirmeye başladı. Daralma beklentimizin çok altında kaldı. Temel nedeni, konut üreticilerinin faiz yükünü üstlenmesidir.”

KONUTDER: Satın alma iştahı yüksek

Konutder Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas: “Ağustos ayı başından itibaren konut kredi faizlerinin yüzde 1’in üzerine çıkmasıyla bu rakamları bekliyorduk. Satışlarda düşüş olduğunu söylüyoruz ama bu seviyedeki satış rakamları piyasada hâlâ talep olduğunu gösteriyor.”