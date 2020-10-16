Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Avrupa ülkelerinin Türkiye'nin ihracatından önemli pay aldığını anlatan Novabella Gelinlik Genel Müdürü Mustafa Karakaya, gelinliklerinin büyük kısmını ihraç ettiklerini, ürünlerinin Katar, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Bahreyn gibi alım gücü yüksek ülkelerden ciddi talep gördüğünü söyledi. Pandemi nedeniyle ithal kumaş tedarikinde sıkıntı yaşadıklarını kaydeden Karakaya “Sadece tedarikte değil, sipariş ürünlerin ulaştırılmasında da sıkıntılar yaşadık, yaşamaya da devam ediyoruz. Müşterilerimize gönderdiğimiz kargolar gümrüklerde çok fazla incelemeye tabi tutuluyor, uzun süre buralarda bekletiliyor. Bu nedenle müşterilerimize ürün ulaştırmakta sorun çekiyoruz. İç piyasada da düğünlerin ertelenmesi satışları yavaşlattı. Ancak bizim satışlarımızda ağırlık ihracat” ifadelerini kullandı.