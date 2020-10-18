Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Elâzığ'a gelen Karaismailoğlu yapımı süren ve yüzde 80 oranında tamamlanan ikinci pistte incelemede bulundu. 2003 yılında hizmete açılan Elâzığ Havalimanı'nda, yıllık yolcu sayısının yıllar içinde giderek artış gösterdiğini bir milyonu geçtiğini belirten Karaismailoğlu "İkinci pist çalışmalarımızda şimdiye kadar, 550’ye 150 metre boyutlarındaki yeni ilave apronumuzu tamamladık. Askerî taksi yolları ile yüksek sürat taksi yollarının gövdelerini yaptık. Elazığ Havalimanı ikinci pisti, ilave apron işlerimizi, 2021 yılının Haziran ayında tamamlayıp, inşallah halkımızın hizmetine açacağız. Projemiz tamamlandığında Elazığ bölgesinde ulaşım ve lojistik üssü hâline gelecek" diye konuştu. Hava yollarının kendileri için her daim stratejik bir alan olacağına değinen Bakan Karaismailoğlu "Önemli yatırımlar yaparak 2003’de 26 olan aktif havalimanı sayımızı, son on sekiz yılda 56’ya çıkarmamız da bunun bir göstergesidir. Yapımı devam eden 5 yeni havalimanı projemiz tamamlandığında, havadaki gücümüz daha da artacaktır" dedi.