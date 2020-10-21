Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder Çelik İSTANBUL

Bu yıl 40’ıncı yılını kutlayan Balparmak da Arıcılık Akademisiyle Türkiye’nin baldaki potansiyelini artırmayı hedefliyor. Altıparmak Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Özen Altıparmak, pandemi sürecinin başından itibaren bal ve propolis gibi bağışıklığı destekleyici ürünlere talebin yüzde 50 ile 100 aralığında arttığını belirterek “Genç nesil baba mesleğini sürdürmek için pek de istekli değil. Kadınlar da bu mesleğe yönelmiyor. Bütün bunlar arıcılık mesleğinin sürdürülebilirliği adına büyük risk. Ayrıca arısütü, polen, propolis gibi bala kıyasla ekonomik değeri daha yüksek olan arı ürünlerinin üretimi de yeterli düzeyde değil. Biz de tüm bu tespitlerden yola çıkarak 2018’de EBRD’nin katkılarıyla Muğla’nın Ula ilçesinde Arıcılık Akademisini kurduk. Akademi’de, uzaktan eğitimin yanı sıra teorik ve uygulamalı eğitimleri başarıyla tamamlayan 52’si kadın olmak üzere 104 arıcı adayına, Arı Ürünleri ile Sağlıklı Yaşam Platformu sertifikasıyla birlikte, iki adet arılı kovan vererek mesleğe ilk adımı atmalarına katkı sağladık. Bir kovan balla o kovanın parası çıkarılabiliyor. Ayrıca Akademi’ye gelemeyen arıcı adayı kadın ve gençlere ise gezici eğitim aracı ile ulaşılarak, köylerinde benzer eğitimler veriyoruz. Türkiye’de arıcılık sektöründe bir ilk olan uzaktan eğitimlerimize isteyen herkes katılabilir” değerlendirmesini yaptı.