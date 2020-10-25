Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği koordinatörlüğünde, tekstil ve deri mühendisliği bölümlerini kazanan öğrencilere 1 milyon lira burs bütçesi ayrılmıştı. Böylece tekstil mühendisliği bölümünün doluluk oranı yüzde 42'den yüzde 92'ye yükseldi. Bu ilgi üzerine, sektörlerdeki eğitimli iş gücü ihtiyacının karşılanmasına katkı amacıyla verilen burs desteğinin kapsamı genişletildi. 2020-2021 döneminde 1,5 milyon liralık benzer bir proje maden sektörü için hayata geçirildi. Türkiye'de 20 üniversitenin 14'ünde maden, 10'unda jeoloji ve 1'inde cevher hazırlama mühendisliği bölümü bulunuyor. Ancak bu bölümlerdeki doluluk oranı yüzde 50’nin altında ve 240 bininci sıradan öğrenci alımı gerçekleşiyor. 2019 yılında ilk 80 binde yer alan ve bahse konu 3 bölüme yerleşen öğrenci sayısı 87 iken, burs projesiyle yüzde 70 artış sağlandı. Bu yıl 148 başarılı öğrenci burs alacak.