Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altın yatırımcıları, altın borcu olanlar, düğün yapacaklar kara kara düşünüyor.

Altında yükseliş devam edecek mi? Altın fiyatları nereye kadar yükseliR? Altın alalım mı, altın satalım mı? Vatandaşın aklındaki sorular bunlar.

Analistler, küresel piyasalarda ABD seçimleri öncesinde belirsizlik ortamının, güvenli liman alımlarını desteklediğini, bu sebeple altının onsunun yükseldiğini kaydetti. Buna dövizdeki yükseliş de eklenince, altında yeni zirveler görüldü. Joe Biden'in Başkan olması halinde, Türkiye'ye karşı şahin tutumundan dolayı, TL varlıkların negatif ayrışabileceği belirtiliyor. Dolarda 8 TL'nin altının zor olduğunu ifade eden analistler, gram altının da bundan sonraki süreçte 500 TL'nin üzerine oturmaya çalışacağını öngörüyor. Altın almak isteyenlere, 500 TL'ye yaklaştıkça alım yapabileceği tavsiye ediliyor. ABD seçim sonuçları ve dünyadaki Covid vakaları, fiyatlar üzerinde etkisini sürdürecek. Gramda ilk hedef 515-520 bandı gibi görünüyor. Uzmanlar, bu seviyelerden kâr satışına karşı uyarıyor.