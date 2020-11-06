Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Koronavirüs pandemisi sonrasında TÜYAP çatısı altında yüz yüze düzenlenen ilk ihtisas fuarı olan WoodTech 2020 33. Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı, başarıyla gerçekleşti. TÜYAP Fuarcılık’ın grup şirketlerinden Reed Tüyap Fuarcılık’ın, Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayii İş Adamları Derneği (AİMSAD) iş birliğiyle 10-14 Ekim tarihlerinde düzenlen fuara yerli ve yabancı firmaların ilgisi yoğun oldu. Koronavirüs salgını sebebiyle alınan yeni tedbirlerle gerçekleştirilen WoodTech 2020’de; sekiz ülkeden 79 firma ve firma temsilciliğinin ürünleri sergilendi. Ağaç işleme sektöründe faaliyet gösteren sektör temsilcileriyle yerli ve yabancı profesyonelleri buluşturan fuara bu yıl 60 ülkeden 6.382 kişi katılırken katılımcıların bine yakınını yabancı ziyaretçiler oluşturdu. Azerbaycan, Bosna Hersek, Gürcistan, Kosova, Makedonya, Moldova, Özbekistan, Romanya, Rusya, Sırbistan ve Ukrayna’nın da dâhil olduğu 11 ülkeden alım heyetlerinin geldiği yeni normalin ilk fiziki fuarına katılan her iki firmadan biri fuar sırasında sipariş alırken fuarda 5 milyon dolar civarında iş bağlantısının kurulması sektör profesyonellerinin yüzünü güldürdü.

Fuarlarla nefes aldıracağız

TÜYAP Yönetim Kurulu Üyesi ve Stratejik Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Ünal Öztop, “WoodTech 2020’yi Sağlık Bakanlığı’nın yönergelerine uygun bir biçimde gerçekleştirdik. TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi almaya hak kazanan ilk ve tek fuarcılık şirketi olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Daralan ticarete fuarlarla yeniden nefes aldırmayı hedeflerken, paydaşlarımızın sağlığını da önemsiyoruz. Fuarlarımıza yurt içinden ve yurt dışından ilgi olması bizi memnun ediyor” dedi.

Dünyaya örnek olduk

AİMSAD Genel Sekreteri Arif Onur Kaçak, son beş yıldır cari açık vermeyen ağaç işleme makinesi sektörünün en büyük buluşması olan WoodTech Fuarı’nın 33. defa pandemi şartlarında beklentilerin çok üzerinde ilgiyle gerçekleştiğini belirtti. “Fuarımıza yıllardır özlemini duyduğumuz, yatırım yapmak isteyen yurt içi ve yurt dışından nitelikli ziyaretçilerin katılması bizi memnun etti” diyen Kaçak, şu değerlendirmeyi yaptı: WoodTech 2020 bizi sektör olarak memnun ederken Türkiye’de pandemi koşullarında nasıl fuar yapılacağına dair de güzel bir örnek oldu. Umuyorum ki, tedbiri elden bırakmadan birçok ticari fuar yeniden yapılmaya başlanacak ve ekonomiye büyük katkılar sunacak.