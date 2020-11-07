Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kapalıçarşı’da 538,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 538,70 liradan, 3 bin 549 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 570 liradan, 491 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 495 liradan, 3 bin 468 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 488 liradan, bin 734 liradan alınan Yarım Ziynet bin 744 liradan ve 867 liradan alınan Çeyrek Ziynet 872 liradan satıldı.