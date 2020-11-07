İstanbul Kapalıçarşı’da 538,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 538,70 liradan, 3 bin 549 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 570 liradan, 491 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 495 liradan, 3 bin 468 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 488 liradan, bin 734 liradan alınan Yarım Ziynet bin 744 liradan ve 867 liradan alınan Çeyrek Ziynet 872 liradan satıldı.
Çeyrek, gram altın kaç tl? Altın fiyatlarında son durum! (7 Kasım 2020 güncel altın fiyatları)
07.11.2020 - 08:59 | Son Güncelleme: 07.11.2020 - 09:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 538,70 lira oldu.
Etiketler : altın fiyatları,çeyrek,gram altın,
744792 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/744792.aspx
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