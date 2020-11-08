Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Canan ERASLAN

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, şirketin finansal ve operasyonel sonuçlarını basın toplantısı ile duyurdu. Yatırım ve istihdam hedeflerine ilişkin de önemli bilgiler verdi. Turkcell Grubu’nun 2020'nin 3. çeyreğinde tüm alanlarda güçlü büyüme gösterdiğini belirten Erkan, “Kurulduğumuzdan bu yana 50 milyar TL’yi bulan yatırım gerçekleştirdik. 2020'de de toplam yatırımlarımızın yaklaşık 9 milyar TL seviyesine ulaşmasını bekliyoruz. Şirket gelirleri de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,1’lik artışla 7,6 milyar TL’ye ulaştı” dedi. Pandemi sürecinde müşterilerinin değişen ve artan ihtiyaçlarına cevap verebilmek için tüm imkanları seferber ettiklerini aktaran Erkan, "26 yıldır Türkiye’ye en fazla yatırım yapan ve istihdam üreten şirketlerden birisiyiz. Önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz. Pandemi sürecinde daha fazla talep gören dijital servisler başta olmak üzere pek çok bölüme yeni personel aldık. Salgına rağmen istihdam planlarımızda bir değişiklik yapmadık. 2020’nin başından bu yana 3 bini aşkın kişiye istihdam sağladık. Yurt içi ve yurt dışındaki grup şirketleriyle birlikte 22 bini aşkın kişiye yeni iş imkânı sunduk. Hedefimiz, 2020 içerisinde toplam 7 bin kişilik işe alım gerçekleştirmek" şeklinde konuştu.

YAPAY ZEKÂ ATAĞI

Turkcell, yılın ilk 9 ayında net faturalı müşteri sayısını 1,1 milyon artırmayı başardı. Şirket, dijital servislerine de yenilerini eklemeye devam ediyor. 'BiP Meet' kullanıcılara hızlı ve güvenli biçimde uzaktan toplantı yapabilme imkânı sunarken 'lifebox transfer' servisi kolay ve güvenilir dosya paylaşımı yapılabilmesini sağlıyor. Takıldığı her televizyonu akıllı TV’ye dönüştüren 'TV+ Ready' ürünü ise yüzlerce TV kanalını ve 5 binden fazla filmi, her ekrana götürmeye imkân sağlıyor. Yeni servislere ek olarak Turkcell’in dijital ihracat hamlesi de 3. çeyrekte hız kazandı. Digicel, Türkiye’de geliştirilen BiP, TV+, lifebox ve Hızlı Giriş servislerini, faaliyet gösterdiği 32 ülkede müşterilerinin kullanımına sundu. Turkcell'in güçlü sonuçlarla birlikte yıl sonu hedeflerini de yukarı revize ettiklerini belirten Erkan, "Geleceğin teknolojilerine yatırım yapacağız. Önümüzdeki dönemde yapay zeka önemli olacak. Burada öne geçen ülkelerin fazla söz sahibi olacağına inanıyorum. O nedenle bu alanda yaptığımız çalışmalar Türkiye’ye değer katacak" diye konuştu.