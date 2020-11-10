Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Berat Albayrak'ın görevi bırakmasının ardından Cumhurbaşkanı kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan Lütfi Elvan'dan ilk değerlendirme geldi.

Bakan Elvan karara ilişkin TBMM'de muhabirlerin sorularına "Benim için de sürpriz oldu" yanıtını verdi.

DEVİR TESLİM TÖRENİ OLMAYACAK

Elvan, "Berat Bey ile görüştüm. Sayın Bakanın sağlık problemi nedeniyle devir teslim töreni olmayacak" dedi.

Elvan, öğleden sonra TBMM Genel Kurul'da yemin ederek resmen göreve başlayacak.

Lütfi Elvan'ın yerine Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına ise Cevdet Yılmaz'ın atanması bekleniyor.