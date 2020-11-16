Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

C.Fırat Aydoğmuş ANKARA

20 Türk mühendis tarafından geliştirilen ve Coşkunöz Eğitim Vakfı (CEV) ortaklığıyla hayata geçirilen eğitim sistemi sayesinde; pandemi çalışanlara toplu ortamlarından uzak, maliyetleri azaltan, güvenli bir platform sunulmuş oldu. Eğitimin ihraç edilmesini hedeflediklerini söyleyen GFDS CEO’su Mert Levent Oğuzata “Bu eğitim doğru davranışı, risk almadan sanal gerçeklik teknolojisini kullanarak öğretecek. Muhtemel iş kazaları riskini de düşürecek. Çalışan, gerçekçi ve güvenli bir ortamda, tehlikeli veya çok tehlikeli durumları deneyimleyerek, gerçek hayatta benzer durumlarla karşılaştığında hızlı ve doğru aksiyon alabilecek. Modül, iş yaşamında hata payını sıfıra indirecek" diye konuştu. 4 saatlik video ve soru cevap eğitiminden oluşan uygulama, gerçekçi fabrika ortamında geçiyor. Program, ilk etapta otomotiv sektörü, metal, makine ve yan sanayi ile üretim ve imalat yapan firmaların kullanımına uygun olarak geliştirildi.