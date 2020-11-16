İki şehir arasındaki seyahat 2 saat 15 dakikadan, 1 saat 15 dakikaya düşecek. Aydın-Denizli Otoyolu; Pamukkale, Efes, Didim, Kuşadası gibi önemli turizm merkezlerine ulaşımı kolaylaştıracak. Projede 140 kilometrelik gövde yolu ve 23 kilometrelik bağlantı yolu olacak. 19 köprülü kavşak, 19 viyadük ve 5 otoyol hizmet tesisi inşa edilecek. Zamandan yıllık 472 milyon ve akaryakıttan 142 milyon olmak üzere, toplam 614 milyon lira tasarruf edilecek.
Aydın-Denizli bir saat kısalacak
16.11.2020 - 03:35 | Son Güncelleme: 16.11.2020 - 03:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'i Antalya'ya bağlayacak otoyol güzergâhının ikinci adımı olan Aydın-Denizli Otoyolu'nun temeli bugün atılacak.
Etiketler : aydın denizli,aydın denizli otoyolu,
746768 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/746768.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER