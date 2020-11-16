Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İki şehir arasındaki seyahat 2 saat 15 dakikadan, 1 saat 15 dakikaya düşecek. Aydın-Denizli Otoyolu; Pamukkale, Efes, Didim, Kuşadası gibi önemli turizm merkezlerine ulaşımı kolaylaştıracak. Projede 140 kilometrelik gövde yolu ve 23 kilometrelik bağlantı yolu olacak. 19 köprülü kavşak, 19 viyadük ve 5 otoyol hizmet tesisi inşa edilecek. Zamandan yıllık 472 milyon ve akaryakıttan 142 milyon olmak üzere, toplam 614 milyon lira tasarruf edilecek.