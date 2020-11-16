Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Aydın-Denizli Otoyolu'nun tamamlanmasıyla güzergahtaki seyahat süresi 2 saat 15 dakikadan 1 saat 15 dakikaya düşecek. Yıllık toplam 614 milyon lira tasarruf edilecek." dedi.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Aydın-Denizli Otoyolu'nun tamamlanmasıyla güzergahtaki seyahat süresi 2 saat 15 dakikadan 1 saat 15 dakikaya düşecek. Yıllık toplam 614 milyon lira tasarruf edilecek." dedi.
Detaylar birazdan...
Kaynak: AA
Etiketler : Adil Karaismailoğlu,