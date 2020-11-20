Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Canan ERASLAN

SAPANCA

Turizm sektörü pandemiden dolayı zor günler yaşarken, gelecek döneme dair yatırımlarına da devam ediyor. Sapanca ve Afyon'da lüks otel konseptiyle hizmet veren NG Hotels Grubu, NG Sapanca ve NG Afyon'dan sonra Sapanca'daki ikinci otel yatırımı olan NG Sapanca Enjoy ile bölgenin en lüks oteline imza attı. 450 milyon TL yatırımla 2 yıl süren hummalı bir hazırlığın sonucunda tamamlanan otelin, 200 çalışanı, orman, havuz ve göl manzaralı 270 odası ile hizmet vereceği vurgulandı. Türkiye ve bölgenin yeni açılan welness ve doğa oteli olarak literatüre giren otelle ilgili bilgi veren NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür, yurt içi ve yurt dışından misafirlarine lüksün sınırlarını aşan bir hizmet vermeyi amaçladıklarını belirterek "NG Sapanca Enjoy ile çocuklu ailelere hem uzaktan eğitim hem de uzaktan çalışma için bütün imkânları sağlıyoruz ve bu anlamda tercih ediliyoruz. Bunun yanı sıra romantik bir tatil, iş dünyası için farklı bir alternatif arayışlarına da cevap veriyoruz" dedi.

YATIRIMA DEVAM

Bu dönemde otel yatırımının cesaret işi olduğunu ifade eden Hediye Güral Gür "Sektörde birçok işletme mevcut otelini açamazken biz 450 milyon TL civarında yatırımı durdurmadık, açtık. Bu cesaret işi. Çünkü bizim misafirlerimizin yarısı, daha önce bize gelmiş olanlar. İstanbul'un hemen yanı başında. Biz potansiyele inanıyoruz. Yatırımlarımız devam edecek" dedi. Otelde 4.600 metrekarelik SPA, oyun alanları, dinlenme alanlarının yanı sıra sessizlik isteyenler için de havuz ve doğada köşelerin yer aldığı çocuklara özel konsept de hazırlandığını söyleyen Hediye Güral Gür, küçük gruplarla da olsa toplantılar için hazırlık yaptıklarını, otoparktan balo salonuna araç çıkarılmasını mümkün kıldıklarını, kişiselleştirilip hobi alanlarıyla zenginleştirilmiş lobide sanat ve tarih alanlarının bulunduğunu dile getirdi.

VİLLA PROJESİ İÇİN ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Grup, pandemi döneminin getirdiği 'izole yaşama' ihtiyacına, villa konsepti ile cevap vermeye hazırlanıyor. Projesi hazırlanan yeni yatırım, NG Sapanca bünyesinde hizmet verecek. Grubun Antalya'daki otel projesi devam ederken, İstanbul'a yatırım için salgın ekonomisinin seyri beklenecek.

NG ENJOY'UN SİMGESİ IHLAMUR AĞACI

Otelin bütün peyzajı, işte bu ıhlamur ağacı temelinde yapılmış. Otelin girişinde yer alan ağaç için Hediye Güral Gür "Oda anahtarlarından girişlere, duvar simgelerine kadar her yerde bu ıhlamur ağacı simgemiz oldu. Babamız Nafi Güral, bu ıhlamur ağacını görünce buraya yatırım yapmaya karar verdi. Bu ağaçtan bir dal kestik, aylarca inşaatı görmeye gelmedi. Her bir dalın dikim ve düzenlemesinde de annemizin emeği var" diyerek grubun yeşil ve doğaya tutkusunu anlattı.