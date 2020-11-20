Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şubeleşme çalışmalarına devam eden İhlas Pazarlama, bu kapsamda 86, 87 ve 88'inci mağazalarını da İzmir’in Buca, Tire ve Menderes ilçelerinde açtı. Pandemi sebebiyle sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek gerçekleştirilen açılışa; İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz, İhlas Mağazalar Direktörü Halil Çağlar, İhlas Pazarlama İzmir Bölge Müdürü Erhan Arslan, ofis müdürleri ve İhlas Pazarlama çalışanları katıldı.

Genel Müdür Orhan Korkusuz, İhlas mağazalarının tüm yurtta büyümeye devam edeceğini ifade ederek "3 mağazamızın da mağazacılıkta büyüme planlarımıza uygun olarak İzmir ekibimiz tarafından kısa sürede açılması, bizim bu işe ne kadar asıldığımızın önemli bir göstergesi olmuştur. İhlas mağazaları, tüm yurtta büyümeye devam edecek ve İhlas bayrağını yurdumuzun her yerinde dalgalandıracağız" dedi. İhlas Pazarlama İzmir Bölge Müdürü Erhan Arslan da İzmir'de şubeleşme çalışmalarına yoğun şekilde devam ettiklerini söyledi.

GÜVENLİ ALIŞVERİŞ İÇİN

İzmir'deki 3 mağazanın açılışında İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz "Halkımızın güvenle alışveriş yapıp huzurla ödeyeceği mağazalar açıyoruz. Allah utandırmasın" dedi.