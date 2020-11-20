Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Söz konusu aşının -70 °C, hatta daha düşük sıcaklıkta -80 °C’de bulundurulması gerekiyor. Soğutma Sanayii İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Karakuş, “Aşı çalışmalarında görev alan bilim insanları aşının sağlıklı şartlarda muhafazası ve taşınması için -80 °C’nin sağlanması gerektiğini belirtiyor. Bunu sağlayabilmek, bazı zorluklarına rağmen şüphesiz ki teknik açıdan mümkündür ve Covid-19’dan kurtulmak için verilen mücadeleden daha zor değildir. Hâlihazırda projelendirdiğimiz, hayata geçirdiğimiz tesislerde kullandığımız yeni ve yenilikçi teknolojiler, istenen kritik şartları sağlamaya muktedirdir, sadece ‘kaskad sistemler’ gibi genişletmelere ihtiyacı olacaktır. Bu ise; böylesi bir önem karşısında kabul edilebilir bir yatırım maliyeti farkı oluşturabilir. Bu doğrultuda gereken yatırım kararlarının alınması ve hayata geçirilmesinde SOSİAD ve bütün Türkiye soğutma sektörü olarak gerekli teknik desteği sunmaya, çalışmalara katılmaya hazırız” değerlendirmesini yaptı.