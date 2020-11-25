Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekonomide yeni dönem" söylemi ve yönetimdeki bayrak değişimiyle Türk lirası varlıklara talep önemli ölçüde arttı. Analistler, Türk lirası varlıkların küresel bazda en iskontolu varlıklardan olduğunu, atılan son adımlarla risk algısını artıran birçok etkenin törpülendiğini söyledi. Türk lirası, özellikle "carry trade" (düşük maliyetten dövizle borçlanıp, bu miktarı getirisi yüksek paraya yatırmak) fırsatı arayan yatırımcılar için öne çıktı. 6 Kasım'dan bu yana yüzde 10,25'lik getirisiyle gelişen ülke para birimleri arasında en iyi performansı sergileyen TL, küresel portföylerin ilgi odağı oluyor.

BİST 30 ZAMANI

İntegral Yatırım Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, yabancı yatırımcıların daha önce kur riskinden ötürü Türkiye'ye girmekten imtina ettiklerini ancak atılan son adımlar ve verilen mesajların bu riski önemli oranda azalttığını söyledi. Turşucu, "Ekonomide verilen mesajların etkisini hemen hissettik. Kurdan daha önemlisini CDS'de gördük. Ülkeye ait risk priminde düşüş olması yabancıları harekete geçirdi. Yabancı 'Türkiye'de kur riski bir süre olmayabilir' diye düşünmeye başladı. Hemen para girişi de başladı. Banka hisseleri oldukça iskontolu. Yabancılar bu varlıkları almayı sürdürebilir. Bu trend geçen haftalardaki gibi sert bir alımdan ziyade, zamana yayılabilir. BIST 100 dışı endeks hareketinde de artık sona gelindi. Bundan sonra BIST 100, hatta BIST 30 zamanı" dedi.

POZİTİF AYRIŞMA

Ata Yatırım Direktörü Cem Tözge de "Yabancılar son dönemde Türkiye ile ilgili oldukça düşük pozisyon taşıyordu. Özellikle bankacılık sektöründe önemli yabancı satışı vardı. Son iki haftadır tersine tablo söz konusu. Covid-19 aşısına yönelik olumlu haber akışı piyasalara destek veriyor. Türk borsası da dolar bazında cazip olduğundan dolayı, pozitif ayrışmaya devam edebilir" diye konuştu. TOBB ETÜ İşletme Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ramazan Aktaş da şunları söyledi: Kurdaki artışı durdurup finansal istikrarı sağladıktan sonra yeni bir ekonomi politikasına ihtiyacımız var. Bir hikâye yazılması lazım. Cari açık ve bütçe açığı konularındaki endişeler ortadan kaldırılmalı. Böyle bir hikâye piyasaları da ikna edecektir.

RİSK AZALDI İŞTAH ARTTI

Türkiye'nin beş yıllık risk primi göstergesi CDS, iki haftada 500'lü seviyelerden 300'lü rakamlara geriledi. Geçen hafta yabancılar toplamda 928 milyon dolarlık Türk lirası varlık aldı. Bunun 614,4 milyon dolarını hisse senedi, 293,9 milyon dolarını Devlet İç Borç Senedi oluşturdu. Toplam fon girişi, Ağustos 2017'den bu yana en yüksek rakama işaret etti. Covid-19 salgını etkisiyle satışlarını artıran yabancı yatırımcıların, yıl başından 13 Kasım haftasına kadar para çıkışı, toplamda 13,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.