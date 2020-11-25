Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomide yeni dönem ve normalleşme adımları çerçevesinde önemli bir karar daha alındı. Bankalara, vereceği kredilerde ve tahvil ile döviz alımlarında zorunlu limitler ve kısıtlamalar getiren 'aktif rasyosu' uygulaması 31 Aralık tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılacak. Böylece bankalar, piyasanın gerektirdiği pozisyonları serbestçe alabilecek. Mali yapılarının da bozulması önlenecek. Analistler "Aktif rasyosu kararı, normal şartlarda alınmadı. O dönemde ekonomiyi desteklemek için kredi büyümesi gerekiyordu. Ancak uygulama, zamanla bankacılık sektörü üzerinde baskıya döndü. Enflasyon üzerinde olumsuz etkileri görüldü. Şimdi bundan vazgeçilmiş olması da doğru karar" görüşünü dile getirdi. Kararın ardından borsada bankacılık endeksi yüzde 3'e yaklaşan yükseliş kaydetti.