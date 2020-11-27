Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık tarafından Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme Vakfı ve Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği iş birliği, Ticaret Bakanlığı ve KOSGEB desteğiyle organize edilen fuar, CNR Expo İstanbul Fuar Merkezinde dört günde binlerce sektör profesyonelini ağırladı. Dünyanın ilk balık derisinin görücüye çıkarıldığı fuarda ayrıca aksesuar ve tekstil ürünlerinden kalıp, taban, topuk, küf, kimyasallar, bitmiş ve yarı mamul ham deri, suni deri ve deri işleme makinelerine kadar sektöre yönelik yenilikçi ürünler de tanıtıldı. Bu yıl yerli ve yabancı 500’ün üzerindeki firmaya ev sahipliği yapan AYSAF Fuarı’na Rusya millî katılım sağladı. Fuarda Rusya, Pakistan, İran ve İspanya gibi birçok ülke katılımcı firmaları sektör profesyonellerinin yoğun ilgisi ile karşılaştı. 150 milyar dolarlık dünya ayakkabı pazarındaki rolünü her geçen gün belirginleştiren Türk ayakkabı sektörü de, yan sanayii ile birlikte temsil edildi. Türkiye’de 12 bine yakın işletmeyle 300 bin kişiye istihdam sağlayan sektör, fuarın da katkısıyla 2023 yılında 2 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmayı hedefliyor.