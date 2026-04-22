Beyaz Saray'da kısa süreli panik! Gizli Servis devrede
Beyaz Saray’da nedeni açıklanmayan kısa süreli güvenlik alarmı paniğe yol açtı. Gazeteciler ve personel hızla brifing odasına alınırken, bölgede yoğun güvenlik önlemi dikkat çekti.
Beyaz Saray'da nedeni açıklanmayan kısa süreli bir güvenlik alarmı verildi.
- Olay sırasında Amerika Birleşik Devletleri Gizli Servisi devreye girerek güvenlik önlemlerini artırdı.
- Beyaz Saray bahçesindeki basın mensupları ve personel brifing odasına yönlendirildi.
- Gizli Servis ekiplerinin bahçede geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.
- Kısa süre sonra alarm kaldırıldı.
- Beyaz Saray yetkilileri olayın nedenine ilişkin açıklama yapmadı.
Beyaz Saray’da henüz nedeni açıklanmayan kısa süreli bir güvenlik alarmı verildi. Olay sırasında Amerika Birleşik Devletleri Gizli Servisi devreye girerek bölgede güvenlik önlemlerini artırdı.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Beyaz Saray bahçesinde görev yapan basın mensupları ve personel, güvenlik protokolü kapsamında hızla brifing odasına yönlendirildi. O anlara ilişkin görüntülerde, Gizli Servis ekiplerinin bahçede geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.
Kısa süre sonra alarmın kaldırıldığı bildirildi. Ancak Beyaz Saray yetkilileri olayın nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.
DÜNYA
Beyaz Saray ikiye bölündü: Trump durmadı! ABD-İran ateşkesinin önündeki 900 kelimelik engel
YORUMLAR