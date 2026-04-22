Beyaz Saray’da nedeni açıklanmayan kısa süreli güvenlik alarmı paniğe yol açtı. Gazeteciler ve personel hızla brifing odasına alınırken, bölgede yoğun güvenlik önlemi dikkat çekti.

Beyaz Saray’da henüz nedeni açıklanmayan kısa süreli bir güvenlik alarmı verildi. Olay sırasında Amerika Birleşik Devletleri Gizli Servisi devreye girerek bölgede güvenlik önlemlerini artırdı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Beyaz Saray bahçesinde görev yapan basın mensupları ve personel, güvenlik protokolü kapsamında hızla brifing odasına yönlendirildi. O anlara ilişkin görüntülerde, Gizli Servis ekiplerinin bahçede geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.

Kısa süre sonra alarmın kaldırıldığı bildirildi. Ancak Beyaz Saray yetkilileri olayın nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Haberle İlgili Daha Fazlası