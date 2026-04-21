ABD merkezli CNN'in geçtiği habere göre, yedi haftadır süren savaşı sona erdirecek tarihi anlaşmanın eşiğinden dönüldü. Hafta sonu yaklaşırken Washington ve Tahran arasında barış rüzgarları eserken, Başkan Donald Trump’ın sosyal medya paylaşımları ve basın üzerinden yürüttüğü müzakere stratejisi tüm süreci belirsizliğe sürükledi.

Hafta boyunca Pakistanlı arabulucular Tahran'da mekik dokurken, ABD ve İran’ın savaşı sona erdirecek bir uzlaşıya varmak üzere olduğu düşünülüyordu. Ancak CNN’in haberine göre Trump, ekibinin tüm uyarılarına rağmen müzakereleri sosyal medya ve basın aracılığıyla yürütmeye başladı.

Cuma sabahı Pakistanlı arabulucular Tahran'da İranlı yetkililerle barışın detaylarını görüşürken, Trump Beyaz Saray'dan peş peşe açıklamalar yapmaya başladı.

Ekibinin "basın üzerinden müzakere yapmayın" uyarılarına rağmen sosyal medya hesabından devam eden temaslar hakkında bilgiler paylaşan Trump, henüz kesinleşmemiş şartların kabul edildiğini iddia etti. Truth Social üzerinden yapılan çelişkili açıklamalardan sonra İranlı yetkililer, Trump’ın iddialarını jet hızıyla reddederek yeni bir müzakere turu hazırlığında oldukları bilgisini yalanladı.

Yeni bir müzakere turu için hazırlık yapıldığına dair haberleri de yalanlayan İran tarafı, anlaşma konusundaki iyimserliğine hızla son vermek zorunda kaldı. Müzakerelere aşina kaynaklar, İranlıların özellikle "zayıf görünmekten" endişe ettiklerini ve Trump’ın henüz uzlaşılmamış konuları kendi halkı nezdinde popüler olmayan bir dille paylaşmasından rahatsız olduklarını itiraf etti.

BEYAZ SARAY'DA İÇ BÖLÜNME

Müzakerelerin hassasiyeti sürerken, Beyaz Saray içindeki koordinasyon eksikliği de gün yüzüne çıktı. Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance’in güvenlik gerekçesiyle görüşmelere katılmayacağını söylerken, aynı anda iki üst düzey yetkili Vance’in heyeti yöneteceğini duyurmuştu. Bir gün sonra Vance'in Pakistan yolunda olduğunu iddia eden Trump'ın açıklamalarına karşın, Başkan Yardımcısı'nın konvoyunun Beyaz Saray'a girdiği görüldü.

URANYUM VE YAPTIRIMLAR KISKACINDA PAZARLIK

Müzakerelerin merkezinde 20 milyar dolarlık İran varlığının dondurulmasının kaldırılması karşılığında uranyum stoklarının teslimi yer alıyor. Amerikalı müzakereciler uranyum zenginleştirmenin 20 yıl süreyle askıya alınmasını önerirken, İran tarafı bu süreyi 10 yıla çekmeye çalışıyor. Trump, Obama dönemindeki nükleer anlaşmaya benzeyen herhangi bir metne imza atmayacağını vurgularken, Tahran ise Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü sürdürme ve yaptırımların tamamen kaldırılması konusunda ısrar ediyor.

"APTAL DEĞİLSENİZ OYUN PLANINI GÖRÜRSÜNÜZ"

Eleştirilere cevap veren Beyaz Saray Basın Sekreteri Karoline Leavitt, Trump’ın müzakere becerilerini savundu. Leavitt, "Başkan Trump sayesinde, Obama dönemindeki korkunç anlaşmanın aksine, İran ile iyi bir anlaşmaya hiç bu kadar yakın olmamıştık. Trump’ın uzun vadeli oyun taktiğini göremeyenler ya aptaldır ya da kasten cahildir" ifadelerini kullandı.

ATEŞKESİN GİDİŞATI BELİRSİZ

Pazar günü Umman Körfezi'nde bir ABD destroyerinin bir İran kargo gemisine ateş açarak el koyması, zaten kırılgan olan süreci daha da gerdi. İki haftalık ateşkesin süresi dolmak üzereyken Trump, Truth Social üzerinden yaptığı 900 kelimelik paylaşımlarda "Hiçbir baskı altında değilim" mesajı verdi. Bloomberg'e yaptığı açıklamada ise ateşkesin sona erme vaktini Çarşamba akşamına çekerek müzakereler için dolaylı yoldan 24 saatlik ek bir süre kazanmış oldu.

