İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile pazar gününe kadar sadece müzakere etmek değil, aynı zamanda bir "anlaşmaya varmak" istediğini iddia etti.

Pakistan'da beklenen olmadı, İran heyetinin müzakere için heyet göndermeyeceğini açıklamasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, ateşkesi süresiz uzattığını duyurdu.

Ateşkesin, İran tarafının önerisini sunmasına ve yürütülen görüşmelerin sonuçlanmasına kadar uzatıldığını ifade eden Trump, sürecin nasıl ilerleyeceğinin müzakerelerin sonucuna bağlı olacağını vurguladı. İsrail basınında yer alan haberlerde ise, ABD Başkanı Trump’ın pazar gününe kadar bir mutabakata varmayı hedeflediği ileri sürüldü.

"TRUMP ANLAŞMA İSTİYOR"

KAN tarafından diplomatik kaynaklara dayandırılan haberde, Trump’ın yalnızca müzakere değil, aynı zamanda İran ile bir anlaşma sağlama niyetinde olduğu ifade edildi. Haberde, tarafların pazar gününe kadar kapsamlı bir anlaşmaya varmasının düşük ihtimal olduğu da öne sürüldü.

İsrailli kaynaklar ise ABD’nin tutumuna ilişkin belirsizlik yaşandığını savunarak, son dönemde Trump’ın adımlarını çoğu zaman medya ve sosyal medya üzerinden takip ettiklerini belirtti.

NETANYAHU DA SICAK BAKIYOR

Öte yandan, İsrail ile Lübnan arasında planlanan ikinci tur görüşmeler öncesinde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun da geçici ateşkesin uzatılmasına sıcak baktığı iddia edildi. Hükümete yakın Kanal 14 ise Netanyahu’nun Lübnan ile ateşkesin uzatılmasını kabul edebileceğini öne sürdü.

