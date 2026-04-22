Pakistan’da tıkanan barış görüşmeleri sonrası Başkan Trump, ilk kez ateşkes sürecine dair iyimser konuştu.

İslamabad’daki arabuluculuk çabalarının olumlu sonuçlar vermeye başlamasıyla birlikte, yeni bir görüşme trafiği için "36 ile 72 saatlik" bir pencere açıldı. The Post’unsorusuna Başkan Trump şunları söyledi:

"ABD-İran görüşmeleriyle ilgili "iyi haberler Cuma gününe kadar gelebilir. Bu mümkün"

PAKİSTAN: "ASKERİ TIRMANMA YOK, NİYETLER OLUMLU"

İslamabad'daki kaynaklar da ateşkes görüşmelerinin ikinci turu için "iyi haberlerin" en erken Cuma günü gelebileceğini duyurdu.

Tahran ile yürütülen diplomatik kanalların açık olduğunu vurgu yapan Pakistanlı bir yetkili sürece dair, "Ateşkes, gergin söylemlere rağmen devam ediyor ve bu da her iki tarafın da olumlu niyetini gösteriyor. Her iki taraftan da askeri bir tırmanma yok. Pakistan, kilit arabulucu olmaya devam ediyor." şeklinde konuştu.

İslamabad'da 72 saatlik kritik viraj! Trump Cuma gününe işaret etti

"İRAN'A BAĞLI"

ABD basınına konuşan bir diğer yetkili de şunları dedi: "Trump ateşkesi 3 ila 5 gün daha uzattı, ancak devamlılığını İran'ın birleşik bir teklif sunma kapasitesine bağladı. Tahran'daki iç savaş halindeki fraksiyonların hızla uyum sağlamasını talep ederek, sınırsız bir ateşkes olmayacağı yönünde mesajlar arabuluculara iletildi."

FOX NEWS: ATEŞKES SADECE 3-5 GÜN UZATILDI

Fox News’un Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Trump, Tahran’daki bölünmüş grupların ortak bir teklif sunmasına zaman tanımak amacıyla ateşkesi sadece 3 ile 5 gün arasında değişen çok kısa bir süre için uzattı.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada sürenin "nihai" olduğu ve İran’ın kendi içindeki sivil-askeri kopukluğu gidermemesi durumunda ABD’nin Destansı Öfke operasyonu kapsamında askeri seçenekleri yeniden devreye alacağı kaydedildi.

TRUMP NEDEN DİPLOMASİYİ SEÇTİ?

Salı günü Ulusal Güvenlik Ekibi ile bir araya gelen Trump’ın, askeri olarak yapılabilecek her şeyi yaptığına inandığı ve "giderek tepki çeken bu savaştan çıkmak istediği" açıkça iletti. Trump’a yakın kaynaklar şu değerlendirmeyi yaptı:

"Görünüşe göre Trump artık askeri güç kullanmak istemiyor ve savaşı sona erdirme kararı aldı. Ancak bu, İran’ın masaya dönmesine bağlı. Eğer belirlenen sürede katılım sağlanmazsa, enerji altyapısına yönelik büyük bir saldırı dalgası kaçınılmaz olacak."

ABD ASKERİ ÜSLERİNDE TEHLİKE DEVAM EDİYOR

Diğer yandan İran ile yaşanan savaş ve gerilimin etkisiyle ABD sınırları içerisindeki askeri tesislerde güvenlik olayları tırmanışa geçti.

Fort Lesley J. McNair üssünde birkaç gün boyunca bölgenin çevresinde çok sayıda tanımlanamayan insansız hava aracı (İHA) görüldü. Pentagon olayla ilgili soruşturma başlattı.

Arizona'daki Davis Monthan Hava Üssü'ne yönelik bir izinsiz giriş girişimi engellendi, bir kişi gözaltına alındı.

Colorado Petersen Uzay Kuvvetleri Üssü'nde ise tehdit mesajları nedeniyle üs geçici olarak giriş-çıkışlara kapatıldı.

Florida MacDill Hava Üssü'ndede güvenlik kordonu oluşturuldu.

Wyoming F.E. Warren Hava Üssü'nde 1 numaralı ana nizamiyede (Gate 1) şüpheli bir paket tespit edildi.

Son olarak Ohio Wright Patterson Hava üssünün kritik lojistik noktalarından biri olan “A Bölgesi”nde (Area A) şüpheli bir paket ihbarı yapıldı. Bölge tahliye edilerek geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası