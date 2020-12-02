Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, İstanbul Esenler'deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda başta otobüsler olmak üzere ticari araçların lastiklerini kontrol etti. Ekipler, vatandaşların güvenle seyahat edebilmeleri için diş derinliklerini de inceledi. Ekipler, şoförleri kurallara uymaları ve kış lastiği dışında çekme halatı, zincir seti, ilk yardım çantası ve trafik ikaz işareti gibi ekipmanları bulundurmaları konusunda da uyardı. Otobüslerin çoğunun kış lastiği taktığı görülürken, "kurullara uymayanlara ceza kesileceği" ve "lastik değiştirene kadar yola devam etmelerine müsaade edilmeyeceği" hatırlatıldı. Bu arada Anadolu'nun birçok yerinde yapılan denetimlerde, kurallara uymadığı görülen onlarca sürücüye ceza uygulandı.