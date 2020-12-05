İGA'dan yapılan açıklamaya göre, farklılıkları önemseyen İstanbul Havalimanı, misafirlerinin tamamına kesintisiz, erişilebilir ve bağımsız bir havalimanı tecrübesi sunmak için ‘Erişilebilirlik Deklarasyonu’na 32 paydaşıyla beraber imzasını attı. ‘Erişilebilir Seyahat Deneyimi’ İstanbul Havalimanı Otoparkı'ndan başlarken erişilebilirliği sağlayan uygulamalardan bazıları şöyle: Görme engelliler için hissedilebilir yüzey uygulamaları bulunuyor. Danışma noktalarında, işitme cihazı kullanan misafirlere indüksiyon döngü sistemleriyle destek oluyor. Asansörlerdeki kat bilgilendirme tabelalarında ve tuvalet tabelalarında da "Braille alfabesi" misafirlere sunuluyor. İstanbul Havalimanı, otizmli fertler için özelleştirilen Havalimanı Rehberi'ni havalimanı süreçlerini fotoğraflarla anlatıyor ve bu uygulamayı misafirlerinin hizmetine sunuyor.
İstanbul Havalimanı erişilebilir hizmetlerle yolculuğu kolaylaştırıyor
05.12.2020 - 04:54 | Son Güncelleme: 05.12.2020 - 04:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erişilebilir havalimanı olma hedefiyle çalışmalarını sürdüren İstanbul Havalimanı, otizm, serebral palsi, görme engeli ile hareket kısıtlılığı gibi farklı zorluklar yaşayan bireylerle, havalimanı süreçlerini terminal giriş kapısından uçuş kapısına kadar deneyimleyerek, yeni uygulamaları hayata geçiriyor.
Etiketler : istanbull havalimanı,
751066 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/751066.aspx
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