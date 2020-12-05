Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İGA'dan yapılan açıklamaya göre, farklılıkları önemseyen İstanbul Havalimanı, misafirlerinin tamamına kesintisiz, erişilebilir ve bağımsız bir havalimanı tecrübesi sunmak için ‘Erişilebilirlik Deklarasyonu’na 32 paydaşıyla beraber imzasını attı. ‘Erişilebilir Seyahat Deneyimi’ İstanbul Havalimanı Otoparkı'ndan başlarken erişilebilirliği sağlayan uygulamalardan bazıları şöyle: Görme engelliler için hissedilebilir yüzey uygulamaları bulunuyor. Danışma noktalarında, işitme cihazı kullanan misafirlere indüksiyon döngü sistemleriyle destek oluyor. Asansörlerdeki kat bilgilendirme tabelalarında ve tuvalet tabelalarında da "Braille alfabesi" misafirlere sunuluyor. İstanbul Havalimanı, otizmli fertler için özelleştirilen Havalimanı Rehberi'ni havalimanı süreçlerini fotoğraflarla anlatıyor ve bu uygulamayı misafirlerinin hizmetine sunuyor.