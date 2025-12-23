TİM Başkanı Mustafa Gültepe yeni yılda her ay ortalama en az üç ticaret heyet programı gerçekleştireceklerini belirterek, “2026’da toplam 38 adet heyet programı düzenlemeyi hedefliyoruz. Birliklerimizin düzenleyecekleri heyetlerle sayı 200’ü geçecek. Biz yeni yılla birlikte gelişmiş pazarlarda, yeni nesil ‘TİM Vizyon Heyetleri’ dönemini başlatacağız” dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), pazar çeşitliliğini artırmak ve ihracatçıları yeni alıcılarla buluşturmak için son üç yılda yoğunlaştırdığı heyet programlarını 2026’da arttırarak devam ettirecek. 2025’te 31 ülkeye 32 heyet programı düzenleyen TİM, 2026’da 38 ticaret heyeti ile ihracatçıları beş kıtada alıcılarla buluşturacak. Birliklerin yapacağı etkinliklerle heyet sayısı 200’ü aşacak.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ İhracatçıya yüzde 61’lik lojistik desteği

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, fuarları ve heyet programlarını Türkiye’nin üretim potansiyelini dünyaya tanıtma imkânı sağlayan en önemli platformlar olarak gördüklerini söyledi. Gültepe, “Made in Türkiye markası bugün dünyada kalitenin ve güvenin adı olarak biliniyor. Bu güveni kazanmak elbette kolay olmadı. TİM olarak biz bu imajı daha da güçlendirmeyi, Made in Türkiye markasına güveni pekiştirmeyi, ülkemize borç biliyoruz. İşte bu nedenle dünyanın neresinde olursa olsun, ihracatımıza katkı vereceğini değerlendirdiğimiz fuarlarda ihracatçı birliklerimizle yerimizi alırken aynı zamanda yoğun bir heyet programı yürütüyoruz. İhracatçılarımızı, Ticaret Bakanlığımızın, TİM’in ve birliklerimizin kurumsal güvencesinde potansiyel alıcı konumundaki firmaların doğrudan karar vericileriyle buluşturuyoruz. 2025’te birliklerimizle, toplamda 200’e yakın heyet programı ve 300’ü aşkın fuar katılımı gerçekleştirdik. Sadece TİM’in düzenlediği organizasyonlarda 546 firmamızı 31 ülkede 4 bine yakın alıcı ile bir araya getirdik. Yaklaşık dokuz bin ikili iş görüşmesinde ihracatçılarımız alıcılarla bir araya geldi” dedi.

GELİŞMİŞ PAZARLARA ÇÖZÜM ORTAĞI GİBİ GİDECEĞİZ

TİM olarak heyet programlarını 2026’da daha da yoğunlaştıracaklarını bildiren Gültepe, sözlerini şöyle sürdürdü: “2026’da toplam 38 adet heyet programı düzenlemeyi hedefliyoruz. Bir başka ifadeyle sadece TİM olarak her ay ortalama en az üç ticaret heyeti gerçekleştireceğiz. Birliklerimizin düzenleyecekleri heyetlerle sayı 200’ü geçecek. Biz yeni yılla birlikte gelişmiş pazarlarda, yeni nesil ‘TİM Vizyon Heyetleri’ dönemini başlatacağız. Artık programlarımızı sadece B2B görüşmelerle sınırlı tutmayacağız. Sektörel panellerde pazarın en önemli oyuncularını ve kanaat önderlerini bir araya getireceğiz. Yani heyet düzenlediğimiz ülkeye ‘satıcı’ olmaktan öteye sektörün geleceğini tartışan, vizyon belirleyen ve yön veren bir ‘çözüm ortağı’ olarak gideceğiz.”

İMALAT SANAYİİNDE 582 BİN İSTİHDAM KAYBI VAR

Gültepe üretim ve ihracat açısından özellikle son iki yılın zor geçtiğini söyledi. Türkiye’de üretim maliyetlerinin dolar bazında Asya’daki rakip ülkelere göre yüzde 60-65, Doğu Avrupa’dan yüzde 15-20 daha pahalı olduğuna dikkat çeken Gültepe, “Biz bir süredir dünyaya sadece ürün değil enflasyonumuzu da ihraç etmeye çalışıyoruz. Tabii kimse bunu satın almıyor. Dolayısıyla iddialı olduğumuz birçok sektörde rekabetçiliğimiz zayıfladı. İhracat artışında arzu ettiğimiz çift haneli oranlara bir türlü ulaşamıyoruz. Son dört çeyrekte net ihracat büyümeye negatif yönde katkı verdi. Üretim ve ihracattaki gerileme imalat sanayi istihdamına da olumsuz yansıyor. Eylül 2022’de yaklaşık 4 milyon 507 bin olan imalat sanayi istihdamı Eylül 2025’te 582 bin kayıpla 3 milyon 925 bine geriledi” dedi.

2025’İ 270 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE İHRACATLA KAPATIRIZ

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, odak alanlarının başında “esnaf ve KOBİ’ler ile kadın ve genç girişimcilerin” yer aldığını belirterek reel ekonomiye katkı sunmaya devam ettiklerini bildirdi. Yılın 11 ayında 231 bin esnaf ve sanatkâra 155 milyar lira Hazine faiz destekli kredi kullandırdıklarını ifade eden Arslan, “Esnaf kredilerinin KOBİ kredileri içindeki payı yüzde 34 seviyesindedir. Toplam esnaf kredi bakiyesi ise 302 milyar liradır” dedi. Öte yandan 2021’den bu yana 263 bin kadın girişimciye 118 milyar lira finansman sağladıklarını dile getiren Arslan, 226 bin girişimciye iş fikrini hayata geçirmesi için 38 milyar lira finansman desteği sağladıklarının altını çizdi. Arslan, Gençİz Kredisi ile gençlere sundukları desteklere bir yenisini daha eklediklerinden bahsederek, 1 milyon lira üst limitli finansmanın Kredi Garanti Fonu kefaletiyle ve ek teminat talep edilmeksizin kullanılabileceğini, Girişimci Kredilerinin üst limitini de 1,5 milyon liraya yükselttiklerini anlattı.

Arslan, Türkiye ekonomisine ilişkin 2026 öngörülerini de paylaşarak, “Bu dönemde sektörün öncelikli beklentileri, aktif kalitesinin korunması, kredi büyümesinin daha dengeli ve seçici bir yapıda sürdürülmesi ile bilanço dayanıklılığının güçlendirilmesi yönünde şekillenmektedir. 2026 yılında nakdî ve ticari krediler içerisinde KOBİ’lerin payı artmaya devam edecek. Aynı zamanda 2026’yı, bankacılıkta dijital derinleşmenin hız kazanacağı bir yıl olarak değerlendirmekteyiz. Bu kapsamda yapay zekâ, veri analitiği ve otomasyonun yalnızca müşteri kanallarında değil, kredi tahsisi ve operasyonel süreçlerin tamamında daha yaygın kullanılması, buna bağlı olarak verimliliğin ve karar alma hızının artması temel unsurlarımız arasında yer almaktadır” diye konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası